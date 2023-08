Žena ředitele továrny najde mrtvolu. Drama s Křenkovou završilo Letní filmovou školu

Letní filmovou školu v Uherském Hradišti tuto středu večer v kině Hvězda slavnostně zakončila distribuční předpremiéra snímku Úsvit režiséra Matěje Chlupáčka. Letošní 49. ročník akce od minulého pátku nabídl přibližně 180 děl. Poslední projekce se uskuteční ve čtvrtek, kdy přehlídka oficiálně skončí.

Úsvit, jeden z nejočekávanějších snímků roku, se odehrává roku 1937 v podhůří Tater, kde po vzoru Zlína vyrůstá továrna baťovského typu. Hladký průběh stavby naruší děsivý nález mrtvého těla novorozence. Po souvislostech případu začíná pátrat těhotná žena ředitele továrny.

Tuto hrdinku, aspirující lékařku, ztvárnila Eliška Křenková. Kvůli vrozené empatii, navíc zesílené těhotenstvím, se její postava nespokojí s nápadně rychlým vyřešením záhady.

Film s příměsí detektivky tematizuje mimo jiné intersexualitu, tedy stav, kdy se člověk narodí s variací pohlavních znaků, která není považována za lékařskou normu typickou pro muže či pro ženu. Snímek měl premiéru na karlovarském festivalu, kina ho začnou promítat 5. října. Scénář napsal Miro Šifra, podepsaný pod oceňovanými minisériemi Rédl a Zrádci.

Představitelka hlavní role Křenková v rozhlasu vyjádřila přání, aby si diváci po zhlédnutí snímku pomysleli, že jsme nikdy nebyli moderní. "Dělá nám obecně problém respektovat jinakost druhých lidí. Nevím, čím to je. A je to smutné," řekla. Jejího manžela, ředitele továrny, ztvárnil Miloslav König.

Toto úterý Úsvit viděli diváci Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Její ředitelka Radana Korená při slavnostním zakončení vyzdvihla zájem veřejnosti. "Ze srdce bych vám chtěla poděkovat za to, že jste na Filmovku opět dojeli, že jste si koupili akreditaci a že jste si to tady užívali spolu s námi," řekla zaplněnému sálu.

Příští, jubilejní 50. ročník začne 26. července 2024. Ředitelka nevylučuje, že by program mohl být o den dva delší než v posledních letech.

Výroční ceny pořádající Asociace českých filmových klubů letos na festivalu převzali chorvatský režisér Rajko Grlić, český herec Ivan Trojan, filipínský filmař Lav Diaz a slovenský režisér Miloslav Luther. Oceněni byli také Jitka Donátová s Romanem Marčákem z filmového klubu v Pardubicích.

Ve čtvrtek festival uvede poslední projekce v kině Hvězda. Tradičně to budou snímky, které vybrali Korená a programoví ředitelé Iva Hejlíčková s Janem Jílkem. Jako bonus chystají i díla, o která byl v minulých dnech mimořádný zájem.

Ve sportovní hale zájemci uvidí blok krátkých snímků soutěžících o Evropskou filmovou cenu, experimentální rusko-belgickou Pohádku režiséra Alexandra Sokurova a černou komedii Ženy na pokraji nervového zhroucení od slavného španělského tvůrce Pedra Almodóvara. Do soboty nabízí české a slovenské novinky ještě letní kino na Masarykově náměstí.

Diváci na přehlídce již několik let vybírají snímek, který pak Asociace českých filmových klubů uvede do kin. Tentokrát to bude španělský titul Mamacruz. "Vítězem je film, který nám říká, že sexualitu a erotiku můžeme objevit v jakémkoliv věku," komentuje to programový ředitel Jílek. Ústřední postavou tohoto vtipného dramatu je sedmdesátiletá katolička žijící v rigidní španělské společnosti, která znovuobjevuje vlastní tělo poté, co se na internetu omylem prokliká k pornu.