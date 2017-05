LCD Soundsystem zveřejnili dvě nové písně. S věkem to přijde, zpívá James Murphy

před 1 hodinou

Americký dancepunkový projekt producenta Jamese Murphyho LCD Soundsystem je po sedmi letech zpět s novým materiálem. Písně Call the Police a American Dream budou součástí nového LP, které vyjde brzy. Termín zatím Murphy ve svém dlouhém facebookovém postu neupřesnil.

"Koukám do počítače, na hlavě sluchátka a chybí mi David Bowie." To píše na Facebooku v kolonce "o nás" americká kapela LCD Soundsystem v čele se zpěvákem a producentem Jamesem Murphym.

David Bowie ale jako kdyby promluvil v Murphyho zbrusu nové písničce Call the Police. Zní dravěji a popověji, než byli fanoušci zvyklí, a kvílející kytara tu chvílemi připomíná právě Bowieho slavný song Heroes.

Call the Police bude spolu s písní American Dream součástího nového, v pořadí čtvrtého alba LCD Soundsystem. Jak vyplývá z textu i z facebookových poznámek, tématem je nyní pro padesátiletého Murphyho věk, stárnutí, ztráta iluzí a perspektiva dospělého člověka, kterému našetěstí nechybí nadhled a ironie.

Konečně bude čas na kamarády

"Vzbudíš se vedle někoho cizího v cizím bytě, lupneš si LSD a koukneš do zrcadla. V něm chlápek s vousatým obličejem. Aha, byla tady revoluce. Když si ranní slunce posvítí na tvůj věk, je hned všechno jasnější," zpívá Murphy v rekapitulační American Dream, jejíž mohutné intro zní jako Plainsong od The Cure.

"Ačkoliv to bylo jedno z nejradostnějšiích natáčení, jsem rád, že je za mnou a já teď budu mít čas na večeře s kamarády, které jsem neustále odbýval informací, ať se ozvou za měsíc," píše Murphy fanouškům v dlouhém vzkazu. Slibuje, že LCD Soundsystem zahrají nejen na festivalech, ale i v klubech, a lístky se nedostanou do rukou překupníků.

Prozatím poslední album This Is Happening vydali LCD Soundsystem v roce 2010. Před dvěma lety zveřejnili vánoční píseň Christmas Will Break Your Heart, což byl první singl po čtyřech letech, a pak oznámili zvovuobnovení činnosti.