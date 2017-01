před 14 minutami

Irská kapela U2 odehraje v létě osm koncertů ku příležitosti třiceti let od vydání slavného alba The Joshua Tree. Jako host se na turné představí Noel Gallagher. Česká republika na seznamu zastávek chybí, skupina bude nejblíže českým hranicím 12. července v Berlíně. „Nedávno jsem poslouchal The Joshua Tree, poprvé snad po třiceti letech... je to skoro jako opera,“ řekl Bono a poukázal na to, že U2 zahrají i dublinském Croke Parku, kde deska před třemi dekádami vznikla. Koncertní šňůru odstartuje vystoupení v Londýně 8. července a ukončí koncert Bruselu 1. srpna.

