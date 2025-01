Ovlivnil ji pobyt v Japonsku. Semecká vystavuje své skleněné obrazy

První letošní výstava českobudějovického Domu umění představuje obrazy sklářky a pedagožky Lady Semecké. Ta využívá skleněné desky, na kterých zatavuje barvu, písek nebo skleněnou drť. Výsledkem jsou výjevy připomínající krajinu, les, oblaka nebo duny. Pro Dům umění nyní autorka připravila několik cyklů. Přehlídka nazvaná Vidět vzduch, slyšet mrak potrvá do 9. února.

Autorka vystavuje skoro 28 let v Česku i po světě. Jako hostující pedagožka strávila čtyři roky v Japonsku ve sklářské škole. Tamní kultura a estetika ji ovlivnila. "Na výstavě tu jsou nejstarší obrazy s obláčky, které jsou z cyklu Kumori, což znamená japonsky oblačno. Ty vznikly v Japonsku v roce 2010 a já je doplňovala. Nejnovější jsou obrazy oblačných soustav, vznikly minulé léto," popisuje Lada Semecká.

Desky různých velikostí z mléčného nebo pískovaného skla kupuje ve sklenářství. Dále si pořizuje třeba skleněné drtě, nechává si vyrábět kovové rámy nebo dřevěné podnože na míru.

Výstava zahrnuje i několik obrazů ze série Tma, kdy využila barvu, písek i laser. Na tmavší skleněné desky nanesla sklářskou vypalovací barvu s cílem vytvořit krajinu a pak malbu zatavila. "Když jsem je vyndala z pece, tak mi to přišlo málo, takže jsem hledala způsob, jak dál podpořit prostorovost krajiny. Vypískovala jsem tam siluety bambusu, ale stejně mi to přišlo málo, tak jsem to odložila," líčí Semecká. K dílům se vrátila po šesti letech. Aby podpořila působení prostoru, podle vzoru je nechala laserem vypálit do plechu a vše zkompletovala.

Jednu z instalací na výstavě v Domě umění tvoří žárohliněné zvony lité do sádrové formy. Při kontaktu vydávají jemný zvuk.

Součástí tvorby Lady Semecké jsou ale také sklenice, džbány, mísy či okenní výplně. Vyráběla je pro hrobku rodiny Riedelů, zakladatelů skláren v Desné v Jizerských horách, nebo pro barokní kostel sv. Mikuláše v Petrovicích na Ústecku. "Využitím mléčného skla může připomenout tradiční papírové výplně japonských zasunovacích oken sódži. Ač je kontext zcela odlišný, podobná je práce se světlem - okna umožňují průsvit světla zvenčí dovnitř, ale nikoliv průhled oknem," vysvětluje kurátorka výstavy Vendula Fremlová.

Lada Semecká se narodila v Teplicích. Střední školu absolvovala v Kamenickém Šenově. "Díky tomu jsem vlastně začala pracovat se sklem a už jsem u něho zůstala," říká. V současnosti působí na Fakultě umění a designu Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. Na katedře výtvarné praxe učí prostorovou tvorbu. Vede také čtyři diplomantky z oboru sklo na technické univerzitě v Liberci.