Ministr kultury Staněk neudělil cenu Evaldu Schormovi, porota proto rezignovala

Cenu in memoriam z politických důvodů odmítli pozůstalí, ministr kultury Antonín Staněk ji tak neudělil. Podle poroty ale ocenění mohla převzít některá z profesních filmařských organizací.

Porota pro udělení Ceny ministerstva kultury za přínos v oblasti kinematografie a audiovize rezignovala, důvodem je neudělení ceny in memoriam režisérovi Evaldu Schormovi. Rodina ocenění odmítla převzít z politických důvodů, ministr kultury Antonín Staněk za ČSSD ho tak neudělil.

Podle komise ale cenu mohla na jevišti Nové scény Národního divadla včera vyzvednout některá z profesních filmařských organizací, jak namítá jeden z porotců, děkan Divadelní fakulty JAMU v Brně Petr Francán.

"Porota naprosto chápe, že pro rodinu je absurdní brát cenu od vlády vzniklé za podpory komunistů, kteří Evaldu Schormovi zničili život," uvedli porotci. Ministr podle nich mohl cenu udělit s vysvětlením, že je "výrazem dodatečného uznání života a díla velkého filmového tvůrce, kterému komunistický režim dlouhá léta normalizace nedovolil pokračovat v práci, a projevit dobrou vůli této vlády v napravování chyb minulosti".

Porota, jež o laureátovi rozhodla ještě za minulé vlády v demisi, tedy za éry ministra kultury Ilji Šmída za ANO, nechtěla cenu zpolitizovat, podle nich je to otázka mravní orientace současné vlády. "Ministr naši snahu nepochopil, a proto rezignujeme," napsali porotci.

Schormova rodina se rozhodla cenu osobně nepřevzít. Komise se pak podle děkana Francána dohodla s Asociací režisérů, scenáristů a dramaturgů, že cenu s vědomím Schormovy rodiny převezme a uloží ji do archivu asociace. Ministr ale posléze oznámil, že cenu neudělí, podle něj si rodina nepřála, aby bylo ocenění převzato v jakémkoli zastoupení.

Ministr kultury o tématu hovořil v dnešním dopoledním vysílání Českého rozhlasu 3 - Vltavy. "Bohužel mě zamrzelo zpolitizování celé té věci tím, jak se to zmedializovalo. Byl jsem vždy zastáncem toho, že má-li někdo nějaké přání, tak to přání respektuji, a tady myslím, že o to víc bych ho měl respektovat," řekl ministr, který by prý cenu in memoriam Schormovi udělil rád.

Podle něj stačilo, "aby porota přišla a pobavili jsme se o tom", řekl ministr a naznačil, že v konání poroty cítil "určitou míru i osobní snahy se zviditelnit".

Porotci, které Aktuálně.cz oslovilo začátkem týdne, naopak tvrdili, že se svou snahu ministerstvu opakovaně snažili tlumočit. Na své návrhy ale od příslušného odboru vždy dostali jen strohé konstatování, že cena udělena nebude, neboť tak rozhodl ministr. Ten se posléze od jednání dotyčné úřednice distancoval. "Cítím, že ten postup poroty byl nešťastný, ale je tam více nešťastných věcí," shrnul dnes ministr v rozhlasu. "Ctím názor těch, kteří jsou tomu člověkovi nejbližší. Rozumím, že mohu udělit cenu in memoriam někomu, kdo nemá příbuzné, ale jestliže jde o manželku a syna, vnímám to velmi osobně. Ta situace opravdu mohla být vyřešena jakýmsi pohovorem," zopakoval.

Ministr Staněk také ve vysílání vyzval k otevření debaty o udílení cen in memoriam obecně.

S odůvodněním, že akce je zpolitizovaná, odmítl letos převzít Státní cenu za literaturu též laureát Jiří Hájíček. Jména Hájíčka ani Schorma na včerejším galavečeru na Nové scéně Národního divadla nezazněla.