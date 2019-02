Komiks Muriel a andělé patří podle soudu dědicům Saudka, sběratel se chce odvolat

Komiks Muriel a andělé patří podle Obvodního soudu pro Prahu 8 dědicům zemřelého kreslíře Káji Saudka. Uvedl to dnes server iDnes.cz. Dílo v roce 2013 koupil od pražské Galerie Moderna za 2,5 milionu korun sběratel Tomáš Šmídek. Příbuzní a přátelé Saudka ale tvrdí, že byl komiks Saudkovi před desítkami let odcizen. Soud rozhodl, že Saudkovo vlastnické právo na komiks nikdy nezaniklo. Rozsudek není pravomocný, sběratel se chce proti verdiktu odvolat.

Originál série Miloše Macourka a Káji Saudka Muriel a andělé, která byla v roce 2009 vyhlášena odborníky nejlepším českým komiksem všech dob, byl podle serveru v roce 1969 předán nakladatelství a pak tiskárně. Kvůli začínající normalizaci ale komiks nebyl za komunistického režimu nikdy vydán. Osud originálu nebyl po desítky let znám. Komiks byl vydán v roce 1991 díky nalezení původních tiskařských štočků. Saudek sám tehdy v předmluvě ke komiksu napsal, že originály v roce 1968 "z vlastní horlivé blbosti" někde někomu předal, ale už si nepamatuje, komu a kde je dal.

Z dokazování před soudem vyplynulo, že originál komiksu ležel desítky let v bytě Jiřího Helmicha, který kdysi pracoval v tiskárně. Zda se jednalo o tiskárnu, v níž měl být roku 1969 Saudkův komiks vytištěn, u soudu nezaznělo. Příbuzní Helmicha, manželé Zuzana a Petr Cilkovi, soudu řekli, že Helmich uváděl, že komiks dostal od Saudka jako záruku za půjčení peněz a dluh Saudek nikdy nesplatil. Saudkovi přátelé Pavel Nosek a Emil Šourek ale před soudem řekli, že Saudek považoval originál komiksu za ukradený a popíral, že by dílo někomu daroval, prodal, či dal do zástavy.

Po Helmichově smrti Cilkovi prodali komiks v roce 2013 Galerii Moderna, od které pak dílo koupil sběratel Šmídek. Ten pak chtěl komiks vydražit s vyvolávací cenou 5,9 milionu. Před zahájením předaukční výstavy v roce 2014 ale dílo zabavila policie na základě trestního oznámení Saudkovy rodiny. Policisté poté případ odložili, protože se nepodařilo prokázat, že by dílo bylo odcizeno. Komiks je od té doby v soudní úschově.

"Podle nás neexistuje žádný důkaz, že by Kája Saudek pozbyl vlastnictví k tomuto dílu," řekl u soudu advokát Saudkových dědiců Tomáš Nielsen. Advokát sběratele Šmídka Richard Pecha ale prohlásil, že nebylo prokázáno, že dílo zůstalo v Saudkově vlastnictví. "Sám pan Saudek podával různé a odlišné verze, jak o ty originály přišel, nebo nepřišel. Zda je dal, nebo předal," uvedl. Soud však dal za pravdu Saudkovým dědicům. "Z dokazování podle mého názoru vyplynulo, že vlastnické právo Káji Saudka za jeho života vůbec nezaniklo. Pak přešlo na jeho dědice," uvedl soudce Tomáš Lehovec.

Kája Saudek zemřel v roce 2015 ve věku 80 let v motolské nemocnici v Praze. V nemocnici byl kreslíř od roku 2006, kdy upadl do komatu poté, co mu v krku zaskočilo sousto.