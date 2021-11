Když to nejde v politice, Židé a Arabové se dohodli v orchestru. Zahájí Pražské jaro

Náš projekt možná nezmění svět, ale je to krok vpřed, prohlásil o West‐Eastern Divan Orchestra jeho spoluzakladatel, dirigent Daniel Barenboim.

Ansámbl, který se jmenuje po Goethově básnické sbírce Západovýchodní díván, chce prostřednictvím hudby bořit bariéry a stavět mosty mezi lidmi. V Česku poprvé vystoupí 12. a 13. května příštího roku, kdy zahájí Pražské jaro. Největší zdejší festival klasické hudby netradiční těleso rozezní tradiční skladbou - Smetanovým cyklem symfonických básní Má vlast. Dirigovat bude světoznámý Barenboim.

Osmasedmdesátiletý argentinský rodák založil orchestr mladých před více než 20 lety s přítelem, uznávaným americko‐palestinským literárním vědcem Edwardem Saidem. Chtěli dokázat, že když politici neumí najít řešení izraelsko‐palestinského konfliktu, společným jazykem různých kultur Blízkého východu se může stát hudba.

„Nenapadá mě silnější symbolika než provedení tohoto mistrovského díla s orchestrem tvořeným hudebníky z Izraele, Palestiny a dalších arabských zemí,“ říká o zahajovacím koncertu Pražského jara Barenboim, jehož vzorem v interpretaci cyklu symfonických básní je dnes již nežijící Rafael Kubelík. Pojmy „domov“ a „vlast“ mají pro členy orchestru obrovský význam, pro každého jiným způsobem, dodává.

Pražské jaro už Barenboim dobře zná. Poprvé zde vystoupil roku 1966, teď jej bude podruhé zahajovat. Jeho provedení Mé vlasti v roce 2017 se zapsalo do historie: cyklus nastudoval s Vídeňskými filharmoniky, se kterými ho hrál ještě ve Vídni, Linci, Mnichově a Paříži. U této příležitosti vznikl dokument režiséra Martina Suchánka nazvaný Barenboim: Smetana - Má vlast.

West‐Eastern Divan Orchestra tvoří stejný počet izraelských a arabských mladých hudebníků. S kolegy z Turecka, Íránu, Sýrie, Jordánska, Egypta nebo Španělska se za podpory andaluské vlády každé léto setkávají na zkouškách ve španělské Seville.

„Edward Said a já jsme náš projekt viděli jako pokračující dialog, kde se všeobecný, metafyzický jazyk hudby propojuje s nepřetržitým dialogem, který vedeme s mladými lidmi a který mladí lidé vedou mezi sebou,“ vysvětluje Barenboim kulturní poselství.

To politické má pak jediný cíl: ukázat, že arabsko‐izraelský konflikt nemá vojenské řešení a že osudy Izraelců a Palestinců jsou nerozlučně spjaty. Cílem bylo vytvořit platformu, v níž spolu lidé nemusejí souhlasit, ale kvůli tomu nesáhnou po zbrani.

Krátký medailonek představuje východiska West‐Eastern Divan Orchestra. | Video: Carnegie Hall

Ansámbl se od založení snaží vystupovat ve všech zemích, odkud pocházejí jeho členové. Za 20 let existence se objevil v marockém Rabatu, katarském Dauhá nebo v Abú Dhabí ve Spojených arabských emirátech. Přelomový koncert odehrál roku 2005 v palestinském Rámaláhu, kde se vystoupení s Mozartovou Koncertantní symfonií, Beethovenovou Osudovou a Variacemi Enigma od Edwarda Elgara po velkých organizačních peripetiích stalo senzací.

Dění tehdy zachytil filmový dokument Knowledge is the Beginning, za nějž režisér Paul Smaczny obdržel televizní cenu Emmy. O rok později ansámbl na počest tehdejšího generálního tajemníka Kofiho Annana účinkoval na Valném shromáždění OSN v New Yorku.

„Humanismus je jediný, řekl bych až konečný odpor, který máme proti nelidským praktikám a nespravedlnostem hyzdícím lidskou historii. Rozdělení mezi národy není řešením žádného z problémů, které nás rozdělují. A nevědomost toho druhého rozhodně nepomůže,“ prohlásil o West‐Eastern Divan Orchestra dnes již nežijící Edward Said.

V roce 2007 generální tajemník OSN Pan Ki‐mun jmenoval dirigenta Barenboima poslem míru a devět let nato celý orchestr světovým vyslancem OSN pro kulturní porozumění.