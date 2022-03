Slavný dirigent Thomas se po nemoci zbavuje závazků, přijede ale do Prahy

Americký dirigent Michael Tilson Thomas po 34 letech skončí v čele studentského orchestru New World Symphony, ve kterém od roku 1988 pomáhal mladým hudebníkům na začátku kariéry. Informovala o tom agentura AP, podle níž sedmasedmdesátiletému dirigentovi vloni v srpnu doktoři odstranili zhoubný nádor na mozku.

Od té doby již držitel 12 cen Grammy dirigoval okolo dvacítky vystoupení Newyorské filharmonie, Losangeleské filharmonie nebo svého někdejšího domovského Sanfranciského symfonického orchestru. V červnu má třikrát vést Českou filharmonii.

"Možnost věnovat se hudbě s tolika skvělými umělci i přáteli v publiku pro mě byla jako vracet se domů, vracet se zpět do života. Neumím si představit, co by mi mohlo udělat větší radost," ohlíží se dirigent. Zato práce v New World Symphony zahrnuje spoustu administrativních povinností, a především vyžaduje vysoké nasazení. Thomas neví, zda by ho po nemoci dokázal udržet. "Musím teď dobře zvažovat, jaké pracovní zátěži a jakým nárokům budu moct dostát," shrnuje.

Doktoři mu diagnostikovali jednu z nejagresivnějších forem rakoviny. "Momentálně se ji podařilo zastavit. Ale budoucnost je nejasná," přiznává. U studentského orchestru tak bude nadále působit jen v roli emeritního uměleckého ředitele a spolupracovat na vybraných projektech.

New World Symphony tvoří absolventi prestižních amerických hudebních univerzit, na zhruba třicítku volných míst se každoročně hlásí přes 1500 uchazečů. Od roku 2010 instituce sídlí v moderní budově, kterou navrhl architekt Frank Gehry. S orchestrem pod Thomasovým vedením v minulosti spolupracoval mimo jiné český dirigent Marek Štilec. "Umí geniálně motivovat všechny kolem sebe. Pracovat s ním znamená vidět a dostat ze sebe to nejlepší," řekl Štilec v rozhovoru pro časopis Hudební rozhledy.

Dirigent a klavírista Michael Tilson Thomas má po prarodičích židovské kořeny, předkové pocházeli z ukrajinského štetlu. V 70. a 80. letech minulého století působil u orchestrů v americkém Buffalu nebo Los Angeles, nejvíce je však spjat se dvěma tělesy: London Symphony Orchestra, jehož byl šéfdirigentem v letech 1988 až 1995, a zejména pak se Sanfranciským symfonickým orchestrem. Ten vedl od roku 1995 do předloňska a dostal jej na světovou úroveň.

Pod jeho vedením sanfranciští filharmonici uváděli klasický romantický reperotár i díla moderních a současných skladatelů, zejména těch amerických a často nekonformních. Práci orchestru mohli opakovaně ocenit také Češi, když Thomas se sanfranciskými symfoniky přijel na festival Pražské jaro v letech 2003, 2007, 2011 a zatím naposledy 2014.

Sanfranciský symfonický orchestr pod taktovkou Michaela Tilsona Thomase hraje adagietto z Mahlerovy Páté symfonie. | Video: San Francisco Symphony

Thomas proslul interpretací děl Gustava Mahlera, se sanfranciskými symfoniky nahrál všech devět jeho symfonií.

Dva díly svého mahlerovského dokumentárního projektu Keeping Score, kterým volně navázal na popularizační cykly Leonarda Bernsteina, v roce 2009 natočil v Česku. V dokumentu tak účinkuje jihlavské pěvecké sdružení Campanula a sám Thomas s kamerou navštívil Jihlavu i Mahlerův rodný dům v Kalištích u Humpolce.

"Zajímalo ho, zda mohl malý Gustav Mahler, který žil v Jihlavě do svých patnácti let, slyšet ze spodního hostince do svého horního pokojíku zpěv hostů. A tak jsme to v domě Gustava Mahlera v Jihlavě museli všechno vyzkoušet," vzpomínal před třemi roky v Hudebních rozhledech muzikolog Jiří Štilec, podle nějž se Thomas snaží vždy proniknout ke všem detailům i souvislostem díla, a tak kromě partitury studuje i vedlejší inspirační zdroje.

Thomas svůj dokument o Mahlerovi představil roku 2011 v pražském kině Evald. Při té příležitosti vzpomněl, jak se v dětství setkal s vdovou po skladateli Almou Mahlerovou.

"Bylo mi asi jedenáct. Přišla do losangeleského antikvariátu, který patřil mému kmotrovi. Ten mne představil s tím, že se učím hrát na klavír. A třebaže Alma už tehdy byla stará, začala hned flirtovat," popsal. "Upravila si šálu tak, aby vynikl její profil, a příjemným hlasem mne ujistila, že ze mne určitě vyroste dirigent. Byla hravá, až provokující. Toto setkání pak změnilo můj pohled na první větu Mahlerovy Šesté symfonie, která líčí právě Almu. Většinou se hraje pomalu, ale mé pojetí je bouřlivé. Je to přece Alma," dodal.

Vyjma Mahlera se dirigent při návštěvách Česka zajímal například o Antonína Dvořáka, Zdeňka Fibicha nebo Jana Ladislava Dusíka.

Thomas rovněž skládá, vytvořil kompozice věnované holokaustu, Anně Frankové, výbuchu jaderné bomby v Hirošimě nebo básním Emily Dickinsonové. Zapsal se rovněž v populární hudbě - spolupracoval s jazzrockovým kytaristou Johnem McLaughlinem, písničkářem Elvisem Costellem nebo kapelou Metallica, která se sanfranciskými symfoniky natočila dvě alba. Na tom druhém, nazvaném S&M2, filharmoniky dirigoval právě Thomas.

Michael Tilson Thomas vzpomíná na setkání s Almou Mahlerovou. Záznam z festivalu Pražské jaro, 2011. | Video: Pražské jaro

Michaela Tilsona Thomase brzy znovu uslyší Češi, od 8. do 10. června jej čekají tři vystoupení v pražském Rudolfinu s Českou filharmonií.

Na programu je půlhodinová původně baletní hudba Apalačské jaro od klasika moderní americké hudby Aarona Coplanda z roku 1944, kterou uvede ve vlastní úpravě, a ve druhé polovině večera Schubertova Symfonie C dur, někdy známá jako Velká symfonie.