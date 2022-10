První od dob Kubelíka. Jakub Hrůša bude hudebním ředitelem slavné londýnské opery

Desítky tisíc cestujících německých nízkonákladových aerolinek Eurowings musejí i dnes počítat s komplikacemi kvůli pokračující stávce pilotů. Stejně jako v pondělí je odřeknut v obou směrech večerní spoj mezi Prahou a Düsseldorfem. Aerolinky, které jsou dceřinou společností Lufthansy, nicméně předpokládají, že se jim i dnes podaří vypravit asi polovinu letů. Protestovat za lepší pracovní podmínky chtějí piloti i ve středu.

Jádrem sporu není mzdové ohodnocení, ale požadavek odborového svazu pilotů Vereinigung Cockpit (VC) na více volna a odpočinku. Podle VC je neudržitelné, aby piloti museli pracovat až do limitů stanovených zákonem, jako nápravu proto svaz požaduje dodatečných 14 dní dovolené. Aerolinky to považují za ekonomicky neuskutečnitelné, nabízejí ale deset dní volna a zkrácení týdenní pracovní doby o tři hodiny. Odboráři tvrdí, že je to málo, aerolinky nyní ale více nabídnout nechtějí.

Nynější třídenní stávka, která je už druhá za necelé dva týdny, zastihla Německo uprostřed podzimních prázdnin. Pro desítky tisíc lidí to znamená komplikace s odletem na dovolenou a návratem domů. V pondělí společnost Eurowings i přes protest pilotů vypravila 240 z 488 plánovaných letů, dnes by měla být situace podobná.