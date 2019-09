Kvůli obvinění ze zneužívání Plácido Domingo po 51 letech končí v Metropolitní opeře

Španělský operní pěvec Plácido Domingo zřejmě nadobro ukončil spolupráci s newyorskou Metropolitní operou, kde měl tuto středu zpívat Verdiho Macbetha. Důvodem je podle deníku The New York Times napětí ve sboru kvůli vyjádřením několika desítek žen, které světoznámého tenoristu obvinily ze sexuálního obtěžování. Pěvec to popírá.

"Potvrzujeme, že Plácido Domingo souhlasil s ukončením všech svých vystoupení v Metropolitní opeře, a to s okamžitou platností," citují New York Times z prohlášení prestižního světového domu. Plácido Domingo na snímku z roku 2014 v Brazílii. | Foto: ČTK/AP Po zveřejnění prvních obvinění v srpnu přitom vedení newyorské opery zaujalo opatrný postoj. Uvedlo, že vyčká na výsledek šetření opery v Los Angeles, kde Domingo - v 90. letech vedle Josého Carrerase a Luciana Pavarottiho známý jako jeden ze Tří tenorů - od roku 2003 působí coby generální ředitel. Osmasedmdesátiletý pěvec v úterý poděkoval za možnost ztvárnit v Metropolitní opeře tolik rolí. "Jsem šťastný, že jsem ve věku 78 let dostal příležitost zpívat nádhernou roli při zkouškách Macbetha," uvedl. "Debutoval jsem v Metropolitní opeře v 27 letech a zpíval v tomto vynikajícím divadle 51 skvělých let," dodal. Zopakoval také, že obvinění odmítá, ale že souhlasil s odchodem, "abych svou přítomností nerozptyloval od práce kolegy". V dnešní inscenaci Macbetha jej nahradí srbský barytonista Željko Lučić. Domingo měl v listopadu v Met zpívat také amerického konzula Sharplesse v Pucciniho Madamě Butterfly. Domingo je v posledních letech častým hostem v Praze. Předloni ve Stavovském divadle dirigoval Mozartovu operu Don Giovani, letos v lednu na stejném místě uspořádal koncert nazvaný Mozartovy narozeniny. V červenci pak Domingo do české metropole dovezl svou pěveckou soutěž Operalia, kterou pořádalo Národní divadlo společně se spolkem Domingo-Mozart-Prague. První obvinění vůči Domingovi minulý měsíc vzneslo devět žen, z nichž jen jedna veřejně uvedla své jméno. Zprávu jako první přinesla agentura AP. Podle ní některé ženy uvedly, že odmítnutí Domingových návrhů negativně ovlivnilo jejich kariéru. Klip z předloňské návštěvy Plácida Dominga v Praze. | Video: Domingo Mozart Prague Začátkem září se s podobnými svědectvími přihlásilo dalších 11 žen, jméno veřejně opět uvedla jediná. Dnes už podle agentury Reuters pěvec čelí obviněním více než tří tuctů "pěvkyň, tanečnic, hudebnic, učitelek zpěvu i pracovnic" institucí, v nichž Domingo působil. V reakci na srpnovou zprávu AP zrušily Domingovi vystoupení orchestr ve Filadelfii a opera v San Francisku, naopak evropské scény mu představení potvrdily na rok dopředu. Dominga podpořila například i ředitelka renomovaného festivalu v rakouském Salcburku, kde pak pěvec 25. srpna sklidil ovace vestoje už při příchodu na jeviště. Související Opera Met propustila dirigenta Levina kvůli sexuální aféře. Dirigent vinu popírá Pro newyorskou Metropolitní operu je téma citlivé. Instituce si ještě plně nenapravila mediální obraz poté, co vloni musela propustit svého dlouholetého hudebního ředitele Jamese Levinea také kvůli obviněním ze sexuálního obtěžování. "V éře kampaně #MeToo to vzbudilo otázky, jak se instituce vypořádávají s nařčeními ze sexuálního obtěžování či zneužívání, včetně těch, které vyjdou najevo za jejich zdmi," píší New York Times, podle nichž Levineův odchod a nyní i přerušení spolupráce s Plácidem Domingem vytváří tlak na generálního ředitele Met Petera Gelba. Ten se čerstvě musel vypořádat i s další kauzou, kdy Královská opera v Londýně pozastavila spolupráci s mladým italským tenoristou Vittoriem Grigolou po blíže neupřesněném incidentu v Japonsku. Ředitel Met Gelb již Grigolovi vzkázal, že dokud se neočistí, nemůže v Met tuto sezonu zpívat Verdiho La traviatu. Plácida Dominga se zastaly i kolegyně, které uvedly, že se k nim vždy choval s respektem. Některé se podivily, proč s obviněním ženy přišly až po třiceti letech. Za Dominga se rovněž postavila operní hvězda Anna Netrebková. Ruská sopranistka na sociální síti Instagram v srpnu po vypuknutí aféry napsala, že se těší na svou oblíbenou roli v opeře Macbeth a na vystupování po boku "fantastického Plácida Dominga". Související Dělal jsem vše, oč usiluje hnutí #MeToo, říká Allen. Podpořila ho Johanssonová Sám Domingo, který je přes 50 let ženatý s mexickou sopranistkou Martou Ornelasovou, obvinění ze sexuálního obtěžování nechápe. "Domníval jsem se, že mé chování bylo vždy vítáno a přijímáno se souhlasem," hájil se v srpnu. Uvedl také, že "pravidla a normy, které nyní (ve společnosti) převažují, jsou zcela odlišné od těch dřívějších". V poslední době se objevila řada kauz, kdy ženy po letech obvinily slavné muže ze sexuálního obtěžování. Přispěla k tomu kampaň vedená pod hashtagem #MeToo, která začala na podzim 2017 v USA.