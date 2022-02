Pavel Haas Quartet vyrazil do světa, vydává album Brahmsových kvintetů

Prezident Miloš Zeman nesdílí obavy z případné ruské agrese vůči Ukrajině. V nedělní Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News řekl, že nynější napětí pokládá za válku slov z obou stran a přál by si, aby to tak zůstalo. Uvedl, že Rusové "nejsou blázni" a útok na Ukrajinu by pro ně znamenal čistý zisk jenom v tom, že dají Ukrajině jakési varování, vojenské varování, ale daleko větší ztrátu v podobě nejrůznějších sankcí.

"Když si srovnáte zisk a ztrátu, tak protože nejsou neinteligentní, tak jim vyjde, že by na tom prodělali, dokonce výrazně prodělali," uvedl Zeman. Pokud by nějaký konflikt nastal, soustředil by se podle prezidenta na otázku dvou separatistických oblastí Doněcka a Luhanska na východě Ukrajiny.