100 let od vzniku republiky nemůže Česká filharmonie slavit beze mě, říká Byčkov

"Do České filharmonie jsem se zamiloval. Pokaždé, když se dívám na krásu Prahy cestou přes most k Rudolfinu, jsem nadšený," říká nastupující šéfdirigent Semjon Byčkov, který s orchestrem příští týden připomene 100. výročí založení Československa.

Za osobně důležitý považuje koncert ke 100. výročí republiky, který se uskuteční příští středu 3. října v pražském Rudolfinu, nastupující šéfdirigent České filharmonie Semjon Byčkov.

Pětašedesátiletý americký umělec ruského původu, jenž žije ve Francii, chápe, že občané bývalého Československa potřebovali svobodu, nezávislost a obnovení národní hrdosti. Ze stejného důvodu Byčkov roku 1975 emigroval z tehdejšího Sovětského svazu, jak říká.

"Když přemýšlím o století Československa, o všem, co se událo, cítím emoce člověka, který rozumí bolesti lidí trpících kvůli nespravedlnosti. Je zajímavé, že sto let vzniku Československa souvisí s 50. výročím vtrhnutí vojsk Varšavské smlouvy s tanky do vaší země. Doufám, že dnes už se k vám nezávislost vrátila navždy," uvádí Byčkov.

Rodák z někdejšího Leningradu si prý dobře pamatuje 21. srpna 1968, kdy se vrátil z prázdnin a v novinách se dočetl, že sovětská armáda a vojska dalších zemí jsou "na prosbu bratrských soudruhů" v Československu.

"Četl jsem to a nevěřil svým očím. Když začala škola, diskutovali jsme o tom. Naše učitelka dějepisu, členka komunistické strany, svůj názor neřekla. Ale v očích měla takový pocit studu, že na to nikdy nezapomenu," vzpomínal.

Kvůli koncertu k výročí Československa, na němž zazní díla Bedřicha Smetany, Bohuslava Martinů a Antonína Dvořák, musel Byčkov změnit svůj naplánovaný program, což dělá pouze ve výjimečných případech. Ještě příští pondělí 1. října poletí do Mnichova, kde druhý den zkouší s místní filharmonií. Poté přijede autem do Prahy, aby ve středu 3. října ráno absolvoval generální zkoušku ke koncertu století.

Po vystoupení se dirigent ihned vrací do Mnichova, kde má následující den další zkoušku. "Obvykle to takhle nedělám, ale jen co jsem byl vybrán za hlavního dirigenta České filharmonie, řekl jsem, že není možné, aby takové výročí orchestr slavil beze mne," sdělil Byčkov.

Semjon Byčkov bude od sezony 2018/19 novým šéfdirigentem České filharmonie, své jmenování dnes stvrdil společně s ministrem kultury. pic.twitter.com/6eaBgQ0O00 — Česká filharmonie (@CFilharmonie) October 16, 2017

Šéfdirigent České filharmonie, který s managementem loni podepsal pětiletou smlouvu, teď s orchestrem dokončuje nahrávání všech symfonií Petra Iljiče Čajkovského pro firmu Decca. "Končíme v březnu příštího roku. Výsledky se mi líbí, vidím, jakým způsobem tento talentovaný orchestr zachází s touto skvělou muzikou. Je důkazem, jak mohou hudebníci s pochopením přijmout hudbu země, ve které se nenarodili," konstatuje.

Byčkov se nedomnívá, že Čajkovského může dobře zahrát pouze ruský orchestr. "Je rozdíl, když slyšíme hudbu z místa, kde jsme se narodili. Nějakým způsobem je její duch v naší krvi. Jakákoliv hudba vychází z lidové tvorby, Dvořák, Čajkovskij, Rachmaninov, to vše je lidová hudba," říká.

"Lidé zpívali a tancovali, když ještě žili v jeskyních. Kořeny soudobé tvorby jsou v lidové hudbě. Ale když je provedení dobré, je vidět, že hudba nezná hranice. Můžeme slyšet velmi špatné provedení v Petrohradu a procítěné v Berlíně," uvádí příklad.

Na rozdíl od některých svých předchůdců zatím Byčkov nemá problémy s Českou filharmonií, která mívala pověst "rebelského" orchestru.

"Orchestr tvoří 123 hudebníků, z nichž je každý osobností, liší se od druhých a má jiný vkus. Je to normální, důležité je najít harmonii v atmosféře, aby lidé s různými názory šli stejným směrem. Kdybych tu atmosféru necítil, nikdy bych se nestal jejich šéfdirigentem," prohlašuje.

We're pleased to announce 'The Tchaikovsky Project' from Semyon Bychkov and the Czech Philharmonic! pic.twitter.com/EajriGzFsd — Decca Classics (@deccaclassics) September 2, 2016

Byčkov přitom po angažmá u orchestru WDR v německém Kolíně nad Rýnem tvrdil, že již nikdy nechce být v čele hudební instituce. "To je pravda. Osm let jsem nebyl šéfdirigentem. Tak proč Česká filharmonie? Protože jsem se zamiloval. Nejen do České filharmonie. Orchestr je zrcadlem města a země, ve které působí a kde vznikl. Pokaždé, když se dívám na krásu Prahy cestou přes most k Rudolfinu, jsem nadšený," dodává.