Kapela Snarky Puppy zaplnila brněnské Sono, na podzim přijede Kamasi Washington

Po necelých dvou letech americká skupina Snarky Puppy znovu zaplnila Sono Centrum v Brně. Tuto středu vystoupila na zdejším Jazzfestu, byl to jeden z vrcholů letošního ročníku. Hudebníci tu oslavili 20 let činnosti a představili svou pátou nahrávku Empire Central, za kterou získali cenu Grammy pro nejlepší současné instrumentální album.

Kapela vznikla v texaském městě Denton, kde od roku 1947 funguje historicky první vysokoškolská jazzová katedra. Jejím absolventem je i basista Michael League, který Snarky Puppy založil jako desetičlennou sestavu pro účely školního projektu. Postupně z ní vybudoval vyhledávaný, početný instrumentální ansámbl.

"Jednotliví hráči a osobnosti na pódiu neustále posouvají písně novými směry, což je pro mě hlavní kouzlo turné. Rád vidím, jak písně rostou," uvedl kapelník. Na festivalu už League letos vystoupil v duu s klavíristou Billem Laurancem, a to v únoru v Besedním domě. Sklidili dlouhý potlesk.

Jarní festivalový blok bude příští neděli pokračovat koncertem trumpetisty Chrise Bottiho v Janáčkově divadle. Další měla vystoupit islandská zpěvačka Laufey, ta však koncert zrušila. Festival v neděli 2. června uzavře akce nazvaná Slavnosti synkop v Divadle Husa na provázku, kde bude hlavní hvězdou saxofonista Immanuel Wilkins.

Organizátoři nedávno oznámili, že na podzim do Brna přijede americký saxofonista Kamasi Washington, který spolupracoval s hvězdami hip hopu Snoop Doggem nebo Kendrickem Lamarem. Tomu hrál na oceňovaném albu To Pimp a Butterfly. Washington vystoupí 5. listopadu v Sono Centru. "Zosobňuje proměnlivost jazzové scény a provázanost s dalšími žánry. Dokazuje, že jestli něco aktuální jazz není, tak nevzrušivý zvukový doprovod ke kafíčku na lázeňských kolonádách," říká umělecký ředitel festivalu Vilém Spilka.

Kamasi Washington hrává často nejen na jazzových festivalech, ale také na velkých multižánrových akcích, jako jsou barcelonská Primavera Sound, anglické Glastonbury nebo americká Coachella. Jeho hudba je nezařaditelná, střídající svižné improvizace blízké funky se složitými prokomponovanými momenty, jako když na albech The Epic z roku 2015 nebo Heaven and Earth z roku 2018 využil mohutného orchestrálního zvuku a postupů připomínajících psychedelickou hudbu.

Saxfonista na Jazzfestu představí nové album Fearless Movement, které vydá tento pátek a na němž účinkují raper André 3000 nebo dvaaosmdesátiletá hvězda funku George Clinton.

Saxofonista desku sám označuje za taneční. "Když ale říkám taneční, nemyslím to doslova. Tanec je pro mě něco, co vyjadřuje pohyb lidského ducha, takže je to vlastně něco podobného jako hudba. O to mi na albu jde," dodává.

Video: Skladba z nového alba Kamasiho Washingtona