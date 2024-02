Vystudoval práva, nejvíc se cítil být výtvarníkem, avšak proslul hudbou a divadlem. Jiří Šlitr, od jehož narození tento čtvrtek uplyne 100 let, složil písně Krajina posedlá tmou, Klokočí, Malé kotě či Včera neděle byla. Po boku Jiřího Suchého založil Divadlo Semafor, jedno z center pražské kultury 60. let minulého století. Zemřel předčasně v roce 1969, bylo mu 45 let. Nově ho připomíná kniha.

