Jsme pohnuti jejich nehybností. Choreograf Kylián naskenoval těla svých tanečníků

Do neděle 30. června lze na piazzettě Národního divadla v Praze vidět sochařskou instalaci Moving Still, kterou připravil Jiří Kylián. Devět soch na náměstí za budovou Nové scény znázorňuje tanečníky, se kterými tento světově uznávaný choreograf dlouhodobě spolupracuje.

Uměleckou instalaci Moving Still lze na piazzettě Národního divadla v Praze vidět do neděle. | Foto: Serghei Gherciu

Výstavu předznamenal středeční slavnostní večer v Národním divadle, kde byly promítnuty čtyři Kyliánovy filmy. Propojilo je taneční vystoupení Baletu Národního divadla s živou hudbou trumpetisty Nilse Pettera Molværa a mluvené slovo Jiřího Lábuse. Večeru přihlíželo zaplněné hlediště, zúčastnili se také prezident Petr Pavel s první dámou Evou Pavlovou.

"Asi jste pochopili, že celý ten večer je o životě a smrti," řekl na vernisáži Jiří Kylián. Sochy vznikly naskenováním nahých těl jeho spolupracovníků a vytištěním v životní velikosti. "Odjakživa mě fascinuje nejen pohyb, ale i otázka, zda se nacházíme uvnitř nějakého prostoru, nebo venku. Proto i mé sochy jsou jak uvnitř, tak vně a občas prolétají skrz. Přičemž ano, jejich těla jsou rozříznuta na dvě části," popisuje Kylián.

Na projektu začal pracovat v říjnu 2021, tedy ještě v době pandemie koronaviru. "A nesměli jsme se hnout z místa. Proto jsem tuto instalaci nazval Moving Still. Jsou to objekty letící mezi bytím a nebytím, těla nesoucí jizvy života," glosuje tanečník.

Za další zdroj inspirace označuje "sochy" lidí, kteří zemřeli v Pompejích po výbuchu sopky Vesuv v roce 79 našeho letopočtu. "Zahynuli před 1945 lety, ale dodnes jsme hluboce pohnuti jejich nehybností," podotýká Kylián.

Výstavu doplňují informační tabule. Představují projekt i jednotlivé tanečníky, jejichž těla projektu posloužila. Jsou jimi Lorraine Blouin, Cora Kroese, Valentina Scaglia, Shirley Esseboom, David Krügel, Ken Ossola, Stefan Żeromski a Michael Schumacher.

Středeční program v Národním divadle zahrnul čtyři projekce Kyliánových filmů: Schwarzfahrer, Scalamare, Between Entrance and Exit a Car-Men.

Večera se zúčastnili také někteří tanečníci a herci, kteří v nich účinkují, nebo režisér dvou z nich Boris Paval Conen.

Jednotlivé filmy propojila taneční čísla souboru Baletu Národního divadla. Za doprovodu norského trumpetisty Nilse Pettera Molværa zhruba padesát tanečníků předvedlo precizně synchronizovanou choreografii, ze které se občas několik z nich vychýlilo, aby narušili až uniformní celek.

Jiří Kylián se narodil roku 1947 v Praze. Jeho cesta k tanci vedla od akrobacie přes baletní přípravku Národního divadla na Taneční konzervatoř Praha. Díky stipendiu na londýnské Královské baletní škole se setkal se slavným choreografem Johnem Crankem, který mu nabídl angažmá ve Stuttgartském baletu.

V roce 1975 přijal Kylián nabídku na umělecké spoluvedení Nizozemského tanečního divadla v Haagu, známého pod zkratkou NDT. V roce 1978 byl po úspěchu baletu Sinfonietta jmenován jeho uměleckým ředitelem, ve funkci působil do roku 1999. Vedle hlavního souboru vybudoval juniorský NDT 2 a seniorský NDT 3, v němž s úspěchem tančili ti, kteří už v jiných souborech odcházejí do tanečního důchodu.

Sedmasemdesátiletý Kylián vytvořil přes 80 choreografií, většinou uvedených v Haagu, velkou část jeho prací zařadilo do repertoáru 40 renomovaných souborů. Svou poslední choreografii Remember Me vytvořil pro tanečnici a celoživotní múzu Sabine Kupferberg v roce 2019 u příležitosti své inaugurace v Paříži, kdy byl zvolen členem Akademie krásných umění v Paříži. To je jedna z nejvyšších met, jaké lze ve světě umění dosáhnout. Poctu, kterou slovutná instituce udílí od roku 1816, obdržel jako teprve třetí Čech a jeden z mála cizinců, jimž se této výsady dostalo.

"Má za sebou obrovské choreografické dílo, které uváděl většinou v zahraničí. Jeho jmenování členem prestižní Francouzské akademie, která kvůli němu zřídila kategorii choreografie, je snad dostatečně výmluvným potvrzením jeho mimořádného významu," napsala o něm kritička Jana Návratová, podle níž je Kylián skutečnou světovou hvězdou.