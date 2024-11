Jesus Christ Superstar jsme žili, vzpomíná Střihavka. Děti mu psaly místo Ježíškovi

Čtyři intenzivní roky spolu strávili populární zpěváci Bára Basiková, Kamil Střihavka a Dan Bárta díky muzikálu Jesus Christ Superstar. Znamenal pro ně velké emoce a také jim přinesl ohromnou slávu. Rocková opera, svého času jedna z nejdražších tohoto typu, se v letech 1994 až 1998 dočkala 1288 repríz, které vidělo 850 tisíc lidí.

Koncem roku si lidé budou moct Jesus Christ Superstar po 30 letech připomenout s původním obsazením na jednorázovém koncertu, který se uskuteční 28. prosince v pražské O2 areně. Rockové hvězdy Kamila Střihavku, Dana Bártu a Báru Basikovou naživo doprovodí symfonický orchestr a sbor pod vedením dirigenta Martina Kumžáka. Vstupenky se začaly prodávat tuto středu, organizátoři hned přidali i druhý termín 14. února 2025.

Na Západě se Jesus Christ Superstar stal hitem už začátkem 70. let minulého století díky inovativnímu propojení rocku, popu a klasické hudby. Jeho britští autoři, skladatel Andrew Lloyd Webber a textař Tim Rice, se rozhodli odvyprávět příběh posledního týdne Ježíše Krista od jeho příchodu do Jeruzaléma až do ukřižování. Dění sledují zejména z pohledu Jidáše Iškariotského a postavy z Nového zákona obecně interpretují poměrně kontroverzně.

Producenti měli strach z reakce věřících, proto muzikálové písně v roce 1970 nejprve vydali na dvojalbu. Teprve když deska sklidila úspěch, dočkal se rok nato uvedení i muzikál na newyorské Broadwayi a v londýnském West Endu. Podle dobových ohlasů Webber s Ricem nabídli publiku kvalitní hudbu a mimo jiné ho donutili zamyslet se nad otázkami víry, zodpovědnosti a osudu.

Díky kombinaci sporného pohledu na biblické postavy s hudebními motivy se muzikál rychle stal hitem nejen ve Spojeném království, ale také v dalších zemích od Austrálie po Jižní Ameriku. Dočkal se několika filmových i televizních adaptací a písně jako I Don’t Know How to Love Him, Superstar nebo Gethsemane (I Only Want to Say) zůstaly v repertoáru některých hudebníků či souborů dodnes.

Milý Ježíšku

Do češtiny libreto přeložil Michael Prostějovský. Že první provedení vzbudilo emoce i zde, ukázaly negativní reakce místních aktivistů. Také na pražském Výstavišti, kde divadlo Spirála sídlilo, se před premiérou protestovalo. "Autoři českého provedení se odvolávali na to, že jde o představení podle původní předlohy a hlavně o umění," vzpomněl minulý týden na okolnosti moderátor Leoš Mareš, který nadcházející koncerty produkuje.

Ježíše ztělesnil zpěvák Kamil Střihavka, jemuž v době české premiéry bylo třicet let. Jesus Christ Superstar pro něj znamenal intenzivní dobu, kdy se s ostatními interprety po každém představení scházeli v divadelním klubu přezdívaném "pitevna", protože byl celý vykachličkovaný. Společně tam prožívali narození dětí i nové vztahy.

"My jsme byli taková zvláštní komunita a dnes bychom řekli, že jsme žili ve své bublině. Opravdu jsme Jesuse nejenom hráli, ale i žili," vzpomíná Střihavka, podle nějž na muzikálu pracovala česká rocková špička nejen na jevišti, ale také v zázemí.

Střihavkovi přinesla role Ježíše mimo jiné spoustu humorných historek, například protože si ho i kvůli dlouhým blonďatým vlasům někteří spojovali s postavou. "Když jsem u nás v Teplicích přišel do hospody, chtěli po mně, abych proměnil vodu ve víno. Tím to začalo. Pak jsem často dostával dopisy, kde se mi lidé svěřovali se svými osudy, žádali mě o radu, ale také o peníze," vypráví. Zmiňuje i příhodu o chlapečkovi, který mu napsal dopis adresovaný Ježíškovi, že si pod stromečkem přeje bagr. "Od té doby říkám: každý správný Čech ví, že Ježíš je blonďák," dodává Kamil Střihavka.

Bára Basiková už tehdy úspěšně zpívala s rockovou kapelou Precedens. Díky tomu ji šéfdirigent muzikálu Ota Balage nabídl postavu Máří Magdalény. "Byla to od něj jasná volba," popisuje Basiková.

Na interpretaci ženy, jež podle Nového zákona zejména v závěru jeho života doprovázela Ježíše z Nazareta, ji fascinovalo vyjádření hluboké lásky a citu. Oceňuje ale také vysokou uměleckou kvalitu inscenace. Role pro ni znamenala i velký zápřah v osobním životě. Toho času měla dvouletá dvojčata, která ji doprovázela na zkoušky i premiéru.

Webberovu hudbu si čeští rockeři od té doby několikrát připomněli v koncertních provedeních, kterých se účastnila také Basiková. Dodnes má muzikál v jiném obsazení na programu třeba Hudební divadlo Karlín, kam v roce 2010 do téže role nastoupila i Basiková. Loni ji ale předala mladším kolegyním.

Na archivním záznamu z 90. let Dan Bárta zpívá Superstar, titulní skladbu muzikálu. Foto: ČTK | Video: Premiéra.tv/Sambiliong

Jidáš, "mánička" z Plzně

Tehdy dvaadvacetiletému zpěvákovi Danu Bártovi projekt de facto odstartoval profesionální kariéru. V roce 1992 teprve vydal první desku s rockovou kapelou Alice a působil v Plzni. Sám o sobě říká, že byl jen ukřičená mánička.

Do muzikálu původně nastoupil jako třetí alternace za Kamila Střihavku. O tom, že by dostal roli Jidáše, producenti ještě neuvažovali, a tak se učil roli Ježíše.

"Trápil jsem se s tím, protože je to na mě nižší poloha. Čím dál víc jsem poslouchal Jidáše od kluků, kteří to dělali, tím víc ve mně zrála ta věc, kterou bych si dnes už nedovolil ze všech možných důvodů. Prostě jsem přišel za režisérem Petrem Novotným a řekl jsem: Dej mi tu roli, já to udělám líp," vypráví Dan Bárta.

Shodou okolností si zpěvák Josef Štágr, který měl roli Jidáše zastat, tehdy zlomil malíček na noze, a tak Dan Bárta dostal šanci.

Jidáš pro něj představoval přesně ten typ exprese, rozervanosti a vysoko položených tónů, které svým "vychraptěným tenorem" uměl vyjádřit lépe než u Ježíše. A podle svých slov se v Jidášovi našel.

Na rozdíl od tehdy už známých kolegů navíc účinkování v Jesus Christ Superstar považuje za obrovskou lekci. "Pracoval jsem ve velkém zápřahu, musel jsem se naučit fungovat ve velkém kolektivu, upozaďovat se v rámci nějaké mise. Potkal jsem tam kluky, se kterými hraju dodnes, tedy 30 let. Byl to pro mě začátek toho, kdy jsem si uvědomoval, co to zpěváctví vlastně obnáší," připouští Dan Bárta, jemuž se "jako klukovi z vesnice" prý splnil americký sen a za Jidáše poté dostal i prestižní Cenu Thálie.

Muzikálová velmoc

Do sametové revoluce muzikály včetně operety hrálo výhradně Hudební divadlo Karlín a zdaleka nemívaly tyto rozměry. "Nebyl to takový muzikálový svět, jaký mají v Americe na Broadwayi, kde jsou skutečně velké výpravné show se skvělým obsazením," upozorňuje Bára Basiková.

Po revoluci se českým tvůrcům naskytla možnost zakoupit licenci k některým titulům a přinést sem západní muzikály ve velkém stylu. Jesus Christ Superstar spolu s Bídníky a Drákulou odstartoval český "muzikálový boom", který trvá dodnes. "Bylo to nové, neokoukané, a ještě k tomu připočtěme genius loci tehdejšího divadla Spirála a fakt, že lidé, kteří Ježíše připravovali, se nebáli riskovat a už tehdy se oháněli číslem, že to na tehdejší poměry stálo hodně peněz, 13 milionů korun," vyjmenovává Dan Bárta, čím byl muzikál významný. "Navíc to bylo analogové se spoustou divadelních prostředků, přitom se ta technika zkoušela poprvé, to všechno sehrálo významnou roli," dodává.

Basiková je přesvědčena, že Jesus Christ Superstar oproti ostatním dílům nasadil co do kvality a hodnoty vysokou laťku a máloco se mu pak v Česku vyrovnalo. Jak v 90. letech, tak při plánovaném uvedení v O2 areně budou muset zdejší tvůrci doložit, že kvalitu dodržují. Britští supervizoři si podle Basikové hlídají provedení kdekoliv na světě a často jezdí produkce i osobně kontrolovat. Nejinak tomu bylo v roce 1994.

Letos a příští rok naživo zpívající interprety doprovodí symfonický orchestr a podle Basikové to bude příležitost připomenout dílo nejen po umělecké stránce. "Je to vynikající kvalitní hudba, která nepodlehla času. Přestože je 50 let stará, zůstává fantastická. Je to geniální světové dílo. Troufnu si říct, že i naše výkony jsou na velmi vysoké úrovni," odpovídá Basiková na dotaz, jak si Jesus Christ Superstar stojí ve srovnání se současnou hudební produkcí, kterou už někdy pomáhá dotvářet umělá inteligence.

"Někteří dnešní umělci bodují díky povrchnímu přístupu nebo napodobování hudby, hlavně jejich popularitu řídí ohlasy na sociálních sítích. My v Jesus Christ Superstar zpíváme opravdu těžkou hudbu. A pak to má ten duchovní rozměr, který by měl znát každý člověk a nějaký vzkaz si z toho vzít," dodává Bára Basiková.

Ta skladby z muzikálu s Kamilem Střihavkou a Danem Bártou naposledy zazpívala v roce 2021 na zahájení karlovarského festivalu před hotelem Thermal. Teď věří, že když do O2 areny přijdou i mladší diváci, budou příjemně překvapení. A třeba si i řeknou stejnou větu jako tehdy lidé ve Spirále: "Na to musíme jít ještě jednou."

Video: V politice jsou teď opravdu špatní lidé, ale mají talent, myslí si režisér Hřebejk (16. 10. 2024)