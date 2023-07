Letní shakespearovské slavnosti v duchu hippies. Novinka připomíná Ein Kessel Buntes

Divadlo

William Shakespeare: Jak se vám líbí

(Pořádají Letní shakespearovské slavnosti)

Režie: Jakub Nvota

Nejvyšší purkrabství Pražského hradu, premiéra 27. června, psáno z reprízy 1. července. Inscenace je na programu v Praze do 14. července, následně se přesouvá do Ostravy, Brna a nakonec zase zpět do Prahy.