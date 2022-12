Freska brutality moci. La Scala odehraje ruskou operu, Ukrajinci budou protestovat

Italský operní dům La Scala tuto středu zahájí novou sezonu ruskou operou Boris Godunov od skladatele Modesta Petroviče Musorgského. Zahajovací představení, v němž vystoupí i ruští pěvci, kritizovala v minulých týdnech ukrajinská diplomacie. Žádala stažení díla z programu s odůvodněním, že jej Kreml může využít k propagandě.

Vedení jednoho z nejslavnějších operních domů světa ukrajinskou žádost odmítlo. Uvedení příběhu na motivy stejnojmenné historické tragédie ruského spisovatele Alexandra Puškina nemá nic společného se současnou politickou situací v Rusku, uvedlo. Umělecký ředitel La Scaly Dominique Meyer řekl, že opera není apologií žádného režimu, spíše naopak, a označil ji za "fresku brutality moci".

Podle Andrije Kartyše, ukrajinského konzula v Miláně, by se jeden z nejslavnějších operních domů světa měl vyhnout možné ruské propagandě. Zahájení sezony právě operou o ruském carovi může v době války vyslat smíšené signály, zvlášť když Rusko využívá svého kulturního dědictví k tomu, aby po světě šířilo obraz sebe sama jako velmoci, argumentoval konzul. Musorgskij operu zkomponoval na motivy stejnojmenné historické tragédie Alexandra Sergejeviče Puškina o ruském carovi, jenž žil v letech 1552 až 1605.

Mezi diváky v hledišti La Scaly ve středu usednou i italský prezident Sergio Mattarella, premiérka Giorgia Meloniová či šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová. Účast italského prezidenta současně s premiérem na této akci, která patří k nejdůležitějším kulturním událostem roku, je podle italského tisku nezvyklá, naposledy se tak stalo v roce 2011.

V hlavních rolích vystoupí ruští pěvci Ildar Abdrazakov a Anna Denisovová. Ani jeden válku na Ukrajině neodsoudili. Dominique Meyer z La Scaly jejich obsazení obhajuje, podle něj jsou to umělci, a nikoliv politické osobnosti. "Nezapomínejme, že Rusové jsou také oběti a že existují i ruské oběti na Ukrajině. Celé je to mnohem složitější," řekl Meyer agentuře AP bez upřesnění, co má na mysli.

Šestačtyřicetiletý pěvec Abdrazakov provozuje nadaci, jejímiž hlavními partnery jsou Kreml prostřednictvím ruského ministerstva kultury a sankcionované banky VTB či Gazprombank. K dalším oficiálním partnerům patří ruská státní agentura TASS nebo provládní kanál Rossija 24.

Nadace organizuje festival pojmenovaný po Abdrazakovovi, na nějž Vladimir Putin zaslal zdravice. Ruský prezident také pěvci udělil čestný titul. Abdrazakov po zahájení ruské invaze účinkoval v Moskvě pod taktovkou Juriho Bašmeta, jenž podpořil anexi Krymu a kvůli tomu přišel o čestný doktorát z konzervatoře v ukrajinském Lvově.

V Miláně se tuto středu odpoledne uskuteční také demonstrace svolané různými skupinami. Například ukrajinská komunita bude manifestovat proti ruské invazi v jejich vlasti a místní radikální levice hodlá protestovat proti růstu cen a krajně pravicové vládě, a to mimo jiné "večeří při svíčkách" s těstovinami a fazolemi, aby v souvislosti s galavečerem v La Scale zdůraznili rozdíly v životní úrovni Italů.