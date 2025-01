"Taková naše cesta do fantazie." Bratři Formanové otevřeli instalaci u zoo

V hale bývalého pivovaru nedaleko pražské zoo otevřelo Divadlo bratří Formanů instalaci nazvanou Imaginární krajina. Návštěvníky tu čekají malé i velké loutky nebo interaktivní herní prvky. Kolektiv výtvarníků v roli kurátora vedl výtvarník Matěj Forman.

Imaginární krajina spojuje svět loutek, dřevěných zvířat, divadla a filmu s opravdovým hmatatelným světem. Dětské i dospělé svádí ke hrám a prostřednictvím radosti ze hry, objevování či překvapení je chce motivovat k tomu, aby zapojili své smysly i fantazii.

Instalaci lze v Trojském pivovaru vidět do 13. dubna, a to včetně víkendů. Kvůli nízkým teplotám je pro diváky připravená vyhřátá jurta.

"Když sem návštěvník přijde, vstoupí do syrové, ale krásné haly, do které jsme vestavěli labyrint, jemuž říkáme zimní krajina," vysvětluje Matěj Forman. "V labyrintu jsou různá zákoutí, instalace nebo celé scenérie, které jim mohou vyprávět příběh nebo nabídnout nějakou formu hry," dodává.

Pro děti je připravená například "hra s jezdítky krajinou", na niž tvůrci spolupracovali s divadelním souborem Loutky bez hranic. Dále si lze vyzkoušet obří pexeso s cirkusovými motivy nebo takzvané hybohledy autora Pavla Macka - jedná se o krabice, jejichž obsah se po zatočení klikou rozhýbe. V jurtě mají děti možnost se zapojit do tvořivých dílen.

Jednotlivé atrakce jsou všechny součástí jednoho projektu. "Imaginárium je taková naše cesta do fantazie, putovali jsme s ním několikrát po Čechách a také do Itálie, Německa, Dánska nebo Francie. A již dvanáct let se každou další instalací soubor objektů našich spřízněných výtvarníků a hračičků prohlubuje, zraje a rozšiřuje," popsal již dříve Matěj Forman. Podle něj je Imaginární krajina poctou představivosti, dovednosti a tvořivosti připomínající, že lidská fantazie nezná hranic a že v tom, co lidé umí vytvořit vlastníma rukama, se skrývá krása a hodnota.

Loni si Imaginární krajinu mohli vyzkoušet návštěvníci ostravského Světa techniky, v Praze se naposledy objevila před čtyřmi roky. Na přelomu roku divadlo zpřístupnilo jiný svůj projekt, takzvanou Betlémskou jurtu. Na Pražském hradě ji navštívilo téměř 30 tisíc lidí.

Imaginárium se 7. března přesune z Prahy na pardubický zámek. Bratři Formanové jinak na Vltavě provozují divadelní loď Tajemství, od roku 2018 také v metropoli organizují mezinárodní festival kočovného divadla a nového cirkusu Arena.