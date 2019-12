Ve věku 61 let zemřela v pondělí zpěvačka Marie Fredrikssonová, která společně s Perem Gesslem tvořila kdysi populární švédské popové duo Roxette.

Podle deníku Expressen podlehla Fredrikssonová následkům svého dřívějšího závažného onemocnění. Zpěvačce byl již v roce 2002 odhalen nádor na mozku, absolvovala náročné operace a kapela poté přerušila svou úspěšnou kariéru, připomněla média.

Skupina vznikla v roce 1986 a proslavily ji hity jako The Look, Joyride nebo It Must Have Been Love, který zazněl ve slavném filmu Pretty Woman.