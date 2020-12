Zemřel Tony Rice, vlivného bluegrassového hráče obdivovali kytaristi

Ve věku 69 let zemřel na Boží hod vánoční americký kytarista Tony Rice. Oznámila to Mezinárodní bluegrassová hudební asociace. Rice žil ve městě Reidsville ve státě Severní Karolína se svou ženou Pamelou.

Bluegrassový zpěvák a multiinstrumentalista Ricky Skaggs, který jej obdivoval a také s ním natáčel, označil Rice za "nejvlivnějšího hráče na akustickou kytaru za poslední půlstoletí".

"Někdy přes svátky, právě když si dělal kafe, nás opustil drahý přítel a kytarový hrdina Tony Rice," napsal Skaggs na Facebooku. "Mnozí, možná dokonce všichni bluegrassoví kytaristi současnosti potvrdí, že se učili právě hraním Riceovy hudby. Těšilo ho, když ve způsobu hry další generace instrumentalistů slyšel svoje převzaté vyhrávky. Z toho měl největší radost," dodal.

Čest Riceovi na webu vzdali písničkář a kytarista Jason Isbell, hráč na banjo a skladatel Béla Fleck nebo komik, herec a banjista Steve Martin. "Ach jo, Tony Rice. Jméno, které jsem slýchal celý život. Skvělý hudebník," zatweetoval Martin.

Aw, Tony Rice. A name I’ve known my whole life. A great musician. https://t.co/33lBEgZiPU — Steve Martin (@SteveMartinToGo) December 27, 2020

Rice byl vysoký, štíhlý a nenápadný, což kontrastovalo s jeho dynamickým stylem hry na kytaru. Poslední čtvrtstoletí jej sužovaly zdravotní problémy. Kvůli svalové dystrofii hlasivek už naživo nezpíval a v hraní jej omezoval tenisový loket, což je onemocnění šlach a svalových úponů loketního kloubu.

Před lidmi naposledy vystoupil roku 2013, kdy byl uveden do Mezinárodní bluegrassové síně slávy.

"Nevrátím se na pódium, dokud zase nebudu alespoň v takové formě, v jaké mě lidé slyšeli naposledy, nebo pokud možno v ještě lepší," řekl před pěti lety regionálním novinám Greensboro News & Record. "Celé ty roky mám to štěstí na oddané publikum, tak ho teď nemohu zklamat," vysvětloval, proč utlumil koncertování.

Rice vydal několik desítek alb, ať už sám, nebo jako člen kvinteta mandolinisty Davida Grismana. K jeho nejznámějším nahrávkám patří duety Skaggs & Rice natočené s Rickym Skaggsem, album Manzanita, jež pořídil s vlastní sestavou The Tony Rice Unit, nebo sólové desky Tony Rice či Me & My Guitar.

Tony Rice hraje skladbu Church Street Blues, kterou natočil začátkem 80. let. | Video: Sugar Hill Records

Hrál se všemi od již nežijícího zpěváka a kytaristy Jerryho Garcii po stále aktivní zpěvačku Dolly Partonovou. Obdržel mnoho cen včetně Grammy v roce 1993. Mezinárodní bluegrassová hudební asociace jej vyhlásila kytaristou roku.

Rice se narodil v americkém státě Virginia, vyrůstal ale v Los Angeles. Se svými bratry Larrym, Wyattem a Ronniem po oci zdědili lásku k bluegrassové hudbě.

Když bylo Riceovi dvacet, už hrál na banjo v kapele New South vedené hvězdným interpretem na tento nástroj J. D. Crowem. Pár let nato, v polovině 70. let minulého století, Rice založil kvinteto s Davidem Grismanem.

Jeho raným vzorem byl kytarista Clarence White, původně hráč country a bluegrassu, který koncem 60. let jako člen kapely Byrds oslovil širší rockové publikum. V roce 1973 však tehdy devětadvacetiletého Whitea zabilo auto.

V pozůstalosti, která se následně dražila, byla i kytara značky Martin D-28, na kterou White kdysi nechal hrát toho času teprve devítiletého Rice. Šlo o nástroj vyrobený roku 1935, jenž byl toho času již prostřelený vzduchovou pistolí a jednou omylem přejetý dodávkou, přesto se ho vždy podařilo opravit.

Po Whiteově smrti jej krátce vlastnil kamarád v Kentucky, od nějž pak kytaru za 550 dolarů ze sentimentu zakoupil právě Tony Rice.

Tony Rice hraje standard Shenandoah. | Video: Homespun Performances

V polovině 90. let minulého století o ni málem přišel při tropické bouři na Floridě. Dle legendy do pouzdra s kytarou dával chřestýší ocas, což je dávná hudební tradice údajně přispívající k tomu, že pak nástroj lépe zní.

"Je to krásný nástroj," řekl Rice o své kytaře Martin D-28 před čtyřmi lety odbornému časopisu Fretboard Journal. "Už na ni na nehraju, ale pro mě je jako Svatý grál," dodal.