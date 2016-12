Zemřel Radim Hladík, famózní kytarista a zakladatel skupiny Blue Effect. Bylo mu 69 let

AKTUALIZOVÁNO 4. 12. 2016

Ve věku 69 let zemřel hudebník a přední český kytarista Radim Hladík. V neděli ráno podlehl následkům fibrózy plic, s níž bojoval několik let. Hladík v roce 1968 spolu s Vladimírem Mišíkem stál u zrodu legendární skupiny Blue Effect. Později se stal její vůdčí osobností. Před dvěma měsíci kapela vydala prohlášení, že kvůli Hladíkovu zdravotnímu stavu ruší koncerty. Hudebník naposledy vystoupil v září na pražském Střeleckém ostrově. Radim Hladík by 13. prosince oslavil sedmdesáté narozeniny.

Praha – Ve věku 69 let zemřel v neděli ráno kytarista Radim Hladík, který mimo jiné stál u zrodu legendární kapely Blue Effect. Uvedl to současný zpěvák kapely Honza Křížek. Hladík podlehl následkům fibrózy plic, se kterou bojoval několik let. Sedmdesátiny by oslavil 13. prosince.

"Hrozně nás to mrzí, hrozně nám Radim bude chybět. Budeme se snažit, abychom dál nesli ten odkaz, který jsme během 13 let po jeho boku získali," řekl Křížek.

Kapela už na začátku října kvůli zdravotním problémům svého kytaristy přerušila koncertování, poslední vystoupení absolvoval Hladík v Praze na Střeleckém ostrově s kyslíkovým přístrojem. Po vystoupení musel být převezen do nemocnice. Na oficiálních stránkách kapely pak kytarista oznámil, že jeho jedinou šancí je transplantace plic.

"V září jsem se dostal do transplantačního registru a teď jsem doma, odpočívám, nenamáhám se a čekám, až mi možná zavolají z motolské nemocnice, že pro mě mají plíce, a odvezou mě na operační sál. Je to má jediná šance," uvedl v říjnu Hladík.

Podle hudebního kritika Jiřího Černého byl Hladík kytaristou, který to, co sliboval jako teenager, pak v Blue Effectu naplnil. V posledních letech jeho života se mu podařilo dát se dohromady s mladými rockery a využít toho, co jako instrumentalista uměl. "On nikdy nebyl tak dobrý skladatel jako kytarista, ale když byl s dobrými a mladými spoluhráči a s výborným zpěvákem, pořád to byla živá rocková hudba a ne jen historie. I když role Hladíka v historii bigbítu je nepominutelná a nezapomenutelná," řekl Černý.

Kytarista Michal Pavlíček nechtěl úmrtí Hladíka komentovat. "Zemřel král české rockové kytary," řekl pouze dojatý Pavlíček.

Hudebník na sebe poprvé upozornil ve druhé polovině 60. let coby člen legendárních Matadors a brzy se stal všeobecně uznávaným domácím králem elektrické kytary a také inovátorem. Jako jeden z prvních tuzemských kytaristů použil booster, zpětnou vazbu či kvákadlo a i díky tomu často sklízel němý úžas posluchačů.

Na podzim roku 1968 stál u zrodu Blue Effectu, v němž se začal výrazně projevovat i autorsky. V dalších letech kapela několikrát pozměnila název (Modrý efekt, M. efekt) a především obsazení, postavení Hladíka jako vůdčí postavy však bylo nezpochybnitelné. V 90. letech vystupoval Blue Effect jen výjimečně, od roku 2004 Hladík koncertoval s notně omlazenou sestavou.

Ke kytaře se dostal z trucu, neboť ho nebavilo piano, na které se učil od svých pěti let. Studium konzervatoře po dvou letech vzdal a už jako patnáctiletý uspěl v konkurzu na místo kytaristy v pražské beatové skupině Komety ("protože jsem hrál z not a že jsem uměl sólo Nothing Star"). První profesionální angažmá dostal v roce 1964 v klubu Olympik.

Později se Hladík díky své všestrannosti realizoval i v jiných žánrech než v rocku. Pražský rodák spolupracoval například s Jazzovým orchestrem Československého rozhlasu, folkaři Jaroslavem Hutkou a Dagmar Andrtovou-Voňkovou či slovenskými muzikanty Pavolem Hammelem, Mariánem Vargou a mnoha dalšími.

Kromě toho psal hudbu pro Laternu magiku i Křižíkovu fontánu nebo k loutkovým i rozhlasovým hrám. S manželkou Zlatou provozoval umělecké agentury a produkoval desky nastupujícím skupinám.

autoři: ČTK, Kultura