Věra byla pěvecký samorost s hlasem od boha, vzpomínají kolegové na Špinarovou

Na zpěvačku Věru Špinarovou, která v neděli zemřela ve věku 65 let, vzpomínají přátelé a kolegové jako na jedinečnou umělkyni. „Žádný její koncert nebyl technicky úplně dokonalý, ale její přednosti vždy stály vysoko nad těmi drobnými nedostatky," tvrdí například publicista Jiří Černý.

Podle publicity Jiřího Černého její vokál představoval ojedinělý hlasový materiál. Helena Vondráčková podotkla, že Špinarová ve svém projevu uměla být něžná i tygřice.

"Nepoznal jsem v české populární hudbě větší pěvecký samorost, než byla Věra Špinarová," řekl Černý. Připomněl, že Špinarová už v necelých šestnácti letech začínala zpívat s velkým orchestrem.

"Ve své jednoduchosti byla půvabná a neopakovatelná. Žádný její koncert nebyl technicky úplně dokonalý, ale její přednosti vždy stály vysoko nad těmi drobnými nedostatky," uvedl Černý.

Dodal, že Špinarová zpívala něco mezi soulem, rokenrolem a rhythm and blues a všechny tyto prvky přenesla svým projevem a pěveckou technikou do středního proudu. "Ona o tom moc nepřemýšlela, takže často zpívala jednoduché taneční písničky, ale z toho jejího nádherného 'chřtánu' to vycházelo pěkně," sdělil.

Podle Černého udělala Špinarová chytrou věc, že nikdy nepodlehla volání Prahy, přestože měla nabídky z Rokoka a Semaforu. "Ostrava jí od začátku vycházela vstříc. Měla spoustu zahraničních zájezdů a koncertů, které absolvovala s orchestrem svého prvního manžela Iva Pavlíka," uvedl.

Špinarové kolegyně Vondráčková ocenila barevnost jejího hlasu. "Uměla být něžná i tygřice. Přestože neměla žádné hudební nebo hlasové vzdělání, ale zpěv byl u ní dar od boha."

"Jsem nejvíc smutnej. Nemám slov. Měli jsme plány a Věra měla spoustu sil a chuti," komentoval pro iDnes.cz Honza Žampa z kapely Eddie Stoilow, která chystala se Špinarovou společný duet.

Mezi špičku domácí populární scény katapultovala Špinarovou nahrávka Music box z roku 1969, o tři roky později vydala své první album Andromeda. Poté vystupovala se skupinami Speciál a Notabene. Celkem vydala 13 desek.

Věra Špinarová překvapila v televizní show Dejdara. Bylo to jedno z posledních vystoupení zpěvačky. | Video: TV Nova | 03:08

