The Offspring se vrací po šesti letech do Prahy, v české metropoli zahrají v srpnu

před 1 hodinou

Americká punkrocková kapela The Offspring, která po celém světě prodala přes 40 milionů alb, vystoupí 23. srpna v Praze. V Malé sportovní hale na Výstavišti nabídne hity jako Pretty Fly, Self Esteem, The Kids Aren't Alright nebo Why Don't You Get a Job? i nové písně z chystaného alba, na které jejich fanoušci čekají od roku 2012. Před The Offspring zahrají německo-švédská kapela Newdrive a britští The Bottom Line. Vstupenky na pražský koncert jsou k dispozici v prodejních sítích Ticketpro a GoOut. V Praze se The Offspring poprvé představili v roce 1998 těsně před vydáním jejich průlomového alba Smash v dnes již neexistujícím klubu U Zoufalců. Naposledy v metropoli zahráli před šesti lety.

Pokračujte dál