The Beach Boys zahrají v Česku, po 50 letech zopakují koncert ve velkém sále Lucerny

Když se do Česka předloni vrátila kalifornská skupina The Beach Boys, na její památný koncert z roku 1969 ve velkém sále pražské Lucerny vzpomínali novinář Jiří Černý, zpěvák Václav Neckář nebo člen skupiny Synkopy 61 Petr Směja. Letos se revival uskuteční ještě jednou, a to přesně po padesáti letech.

The Beach Boys vystoupí opět ve velkém sále Lucerny, a to 16. června. Vstupenky v cenách 2590 až 3990 korun budou v prodejních sítích Ticketmaster a Ticketportal k dispozici od této středy, uvádí Petr Novák z pořadatelské agentury Live Nation. Foto: Live Nation "Přestože dělají hudbu více než půlstoletí, nadále pokračují ve své jízdě na vlnách, která v amerických hudebních dějinách nemá obdoby," avizuje Novák. "The Beach Boys se stali synonymem pro životní styl Kalifornie a americkou ikonou pro fanoušky po celém světě," dodává. Sestava, která se do dějin populární hudby zapsala hity jako Surfin' USA nebo Good Vibrations, vznikla roku 1961. Založili ji bratři Brian, Carl a Dennis Wilsonové a jejich bratranec Mike Love. Kapelu charakterizovaly harmonické melodie a průzračné vícehlasy, žánrově spojovala prvky rock'n'rollu, instrumentální surfové hudby a vokálně bohatého stylu doo-wop. "Pracovala s náměty z kalifornského sladkého a snivého života: surfování, závodů speciálně upravených automobilů dragsterů, bezcílného nočního projíždění po městě v kabrioletech s hlasitě reprodukovanou hudbou, jemuž se říkalo cruising, nebo prostého nicnedělání," napsal v Hospodářských novinách hudební kritik Josef Vlček. Ve své nejslavnější éře Beach Boys napřímo "konkurovali" britským Beatles, na jejich slavnou desku Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band z května 1967 například Beach Boys v září téhož roku odpověděli nahrávkou Smiley Smile. Své nejslavnější, dle časopisu Rolling Stone dokonce druhé vůbec nejlepší album rockové historie Pet Sounds ale vydali již roku 1966. Deska plná zvukových efektů a neobvyklých nástrojů obsahuje hity jako Sloop John B nebo Wouldn't It Be Nice. V sedmdesátých letech minulého století kariéra Beach Boys pozvolna uvadala, částečně kvůli osobním sporům. Posledním velkým hitem se stala filmová píseň Kokomo v roce 1998. Kapela dál vystupuje, byť v průběhu let ztratila Dennise Wilsona, který se v roce 1983 utopil, a pak i Carla Wilsona, jenž zemřel v roce 1997 na rakovinu plic. Záznam skladby Break Away, jak ji Beach Boys odehráli roku 1969 v Lucerně. | Video: Nova Cinema "Při oslavách padesátého výročí vzniku kapely v roce 2012 vydali zbylí Beach Boys včetně stále přicházejícího a odcházejícího Briana Wilsona po dvaceti letech nové, pochvalně přijaté album That's Why God Made Radio. Ohlas ukázal, že o značku skupiny je stále zájem," napsal kritik Vlček. V bývalém Československu Beach Boys v roce 1969 odehráli tři koncerty, a to v pražské Lucerně, na brněnském zimním stadionu a v Bratislavě. "Slavnější kapela tady nikdy předtím a až do příjezdu Rolling Stones v roce 1990 nebyla. Už tím ta Lucerna byla nabitá, přetřískaná," vzpomínal předloni novinář Jiří Černý, který byl na koncertech 17. června 1969 v Lucerně a pár dní nato také na bratislavské Lyře. "Beach Boys se roku 1966 ve všech anketách dostali před Beatles, to bylo něco zvláštního. Myslím, že nebýt pražského jara, Beach Boys se sem nedostali," dodával Černý.