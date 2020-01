Kapela Sto zvířat oslaví 30 let existence novým albem a koncerty

Novým albem a koncerty letos oslaví 30 let existence skupina Sto zvířat, jedni z českých průkopníků žánrů ska a rocksteady. Album pokřtí až 25. listopadu v pražském Foru Karlín. Jarní série koncertů však začne již příští sobotu 18. ledna v Teplicích a vyvrcholí 3. dubna v Humpolci.

"Když v roce 1990 díky sametové revoluci přišli zakládající členové trochu dřív z vojny, která přerušila jejich rokenrolovou kariéru během vysokoškolských studií, a dostalo se jim do rukou pár kazet s Madness a dalšími anglickými kapelami proslulé druhé vlny ska, bylo jasné že budou hrát právě tenhle, do té doby u nás téměř neznámý žánr," uvádí kapelník Sto zvířat Jan Kalina.

Sto zvířat vzniklo v roce 1990 z někdejšího rokenrolového bandu Matěj Čech. Skupina debutovala stejnojmennou deskou tři roky nato.

"Kdyby nám někdo v roce 1990 v bistru v Nerudově ulici na Malé Straně, kde jsme po tři dny s textařem Tomášem Belkem vymýšleli název tehdy ještě neexistující kapely, předpovídal že se dožijeme dvacáté deváté sezóny, asi bychom za něj zaplatili a řekli si, hele nějaký magor," konstatuje Kalina. Vedle něj a Belka je třetím zakládajícím členem, který v sestavě vydržel, zpěvačka Jana Jelínková.

Dále dnes ve Sto zvířat hrají kytarista Jan Šobr, klávesista Petr Hostinský, saxofonista Jiří Hanzlík, trombonista Martin Líska, trumpetista Pablo Herzog, nizozemský baskytarista Wilco Versteeg a bubeník Miki Nop.

V současné sestavě kapela účinkuje od roku 2007. Vydala 11 alb, natočila mnoho klipů a odehrála více než 2300 koncertů.

Zatím poslední desku nazvanou Ministerstvo mýho nitra, opět kompletně na texty Tomáše Belka, vydala v roce 2015. O dva roky později následovala nahrávka Dáma s čápem, koncipovaná jako sólové album zpěvačky Jelínkové k jejím padesátinám.

Jediná žena v devítičlenné skupině je členkou Sto zvířat více než polovinu svého života. V nadsázce říká, že v mužské kapele "ztratila veškeré iluze o čemkoliv".

Animovaný videoklip Kláry Brůžkové ke skladbě Sta zvířat Sorry, jsem trochu nalitá z alba Jany Jelínkové Dáma s čápem. | Video: 100promotion

Podle vedoucího souboru Sto zvířat Kaliny je role Jelínkové ve skupině nezastupitelná. Dříve ji připodobnil ke známému obrazu Svoboda vede lid na barikády, jejž v roce 1830 namaloval Eugène Delacroix.

"Vždycky, když už kapela nemůže, ať už z technických, uměleckých nebo jiných důvodů, Jana je žena z toho slavného obrazu. Ne že by si nutně jako ona rozhalila ňadra, ale také zvedne prapor a jde na barikádu," prohlásil Kalina, podle něhož je Jelínková "jediná ženská v našem okruhu, která by vydržela v takhle příšerné kapele tolik let".