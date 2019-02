Vrací se kytarista s cylindrem. Slash ustál válku s loky i návrat Guns N' Roses

S nezaměnitelnou kudrnatou hřívou a neodmyslitelným cylindrem na hlavě se do Prahy vrací Slash, jeden z nejvýraznějších rockových kytaristů posledních tří dekád a člen americké skupiny Guns N' Roses. S tou naposledy hrál v Letňanech pro zhruba 50 tisíc lidí.

Tuto sobotu Slash se zpěvákem Mylesem Kennedym a doprovodnou kapelou The Conspirators vystoupí v O2 areně, tedy největší zastřešené hale v Česku. Je to dobrý důvod připomenout si, proč se třiapadesátiletý kytarista a skladatel těší takové oblibě.

Narodil se v červenci 1965 v anglickém městě Stoke on Trent jako Saul Hudson, k přezdívce Slash přišel až v pubertě, kdy se s rodiči přestěhoval do kalifornského Los Angeles. Tam také potkal jednoho z budoucích zakládajících členů Guns N' Roses, bubeníka Stevena Adlera, a vytvořili spolu kapelu Road Crew. Po ní ještě žádné nahrávky nezůstaly.

Ke Guns N' Roses, kteří vznikli v pětaosmdesátém roce, se Slash připojil po několika měsících jejich existence. Přísně vzato tedy nepatří k zakládajícím členům, ale byl u všeho, co nástup této skupiny na scénu provázelo. A že to šlo rychle a ve velkém.

Válka s loky

Dlouhohrající debut těchto začínajících hejsků nazvaný Appetite for Destruction z roku 1987 měl až neuvěřitelné úspěchy u kritiky i posluchačů. Nahrávka, kterou Guns N' Roses naprosto osobitě reagovali na tenkrát v zámoří módní streetrockové a glam-metalové trendy, z nich přes noc učinila nové hrdiny rokenrolu.

Díky náhle nabyté popularitě a s ní spojenému přísunu peněz začali mladí muzikanti kromě jiného vést pomyslnou "válku s loky" - tedy s přemírou alkoholu i drog. Slash v tomto ohledu nebyl výjimkou, i když jinak s ním sláva na první pohled nijak zvlášť nezamávala. Na rozdíl od náladového, frackovitého zpěváka Axla Rose, proslulého pozdními příchody na koncerty a neomalenými požadavky, se Slashovi větší aféry vyhýbaly.

Už roku 1988 kytarista v rozhovoru prohlásil: "Jen se na mě podívej: tričko, džíny a boty, to jsem já, nic víc, a tak to bude napořád. Dejte mi střechu nad hlavou, něco k pití a mám všechno, co potřebuji. Co na téhle situaci mění všechny ty prachy?"

V tomto ohledu se opravdu nezměnil, třebaže tehdejší divoké dění kolem Guns N' Roses byl teprve chabý rozjezd.

Po slavných multiplatinových deskách Use Your Illusion I a II z roku 1991 a následném celosvětovém turné, které 20. května 1992 zavítalo také do Prahy a na strahovský "spartakiádní" stadion přilákalo skoro 50 tisíc lidí, se Guns N' Roses definitivně stali hvězdami nejvyššího jasu.

Skladba November Rain pochází z alba Use Your Illusion I z roku 1991. | Video: Geffen Records

Třeba britský týdeník věnující se rocku a metalu Kerrang! to ve své hardrockové a heavymetalové encyklopedii Direkt!! z roku 1993 shrnul jednoznačně: "Axl Rose a Slash jsou idoly celé generace. Schválně si to zkuste: zeptejte se vašeho mlékaře na nejslavnější rockovou kapelu světa. Když neřekne Guns N' Roses, už k němu nechoďte."

Mezi ústřední dvojicí souboru však narůstalo napětí a pozvolna přecházelo v naprostou nesnášenlivost. Guns N' Roses stihli v "klasické" - přesto již personálně částečně proměněné - sestavě natočit už jen kolekci coververzí The Spaghetti Incident? z roku 1993 a víc ani ťuk.

Slash skupinu opustil tři roky nato a od té doby si s Axlem Rosem nemohli přijít na jméno. A když už v nějakých rozhovorech jména padla, následovala žlučovitá vyjádření plná jedu a urážek.

Konec jedné éry

Jedna skvělá éra tedy skončila, ale Slash s muzikou skoncovat nemínil. Již rok před odchodem z Guns N' Roses vydal album It's Five O'Clock Somewhere vlastního projektu nazvaného Slash's Snakepit. Odjel k tomu i nějaké koncerty, nicméně soubor neměl dlouhého trvání.

Následně se objevilo těleso Slash’s Blues Ball. Jak napovídá název, jedinečný kytarista, který už měl za sebou studiovou spolupráci třeba s popovým zpěvákem Michaelem Jacksonem, zde projevil lásku ke klasickému blues. Šlo o takovou koncertní radost bez větších ambicí.

K autorské tvorbě se Slash znovu vrátil v roce 2000 prostřednictvím druhého alba přeobsazených Slash's Snakepit, jež dostalo název Ain't Life Grand.

Skutečný návrat na rockové výsluní však přinesl až vznik superskupiny Velvet Revolver, v níž Slashovi sekundovali exkolegové z Guns N' Roses, baskytarista Duff McKagan a bubeník Matt Sorum, k nimž se přidal ještě zpěvák Scott Weiland z hardrockového bandu Stone Temple Pilots.

Tato formace po sobě zanechala dvě výborné desky: Contraband z roku 2004 a tři roky nato následující Libertad. Úspěch toho času již čtyřicetiletého Slashe konečně nakopl, aby vydal album pouze pod svým jménem, tedy přesněji přezdívkou.

Znamenitá eponymní deska - to znamená nazvaná prostě Slash - vyšla roku 2010 a kytaristovi s ní pomohlo mnoho pěveckých hostů, převážně přátel z rockové branže: od Ozzyho Osbourna a Iggyho Popa přes Davea Grohla, Lemmyho Kilmistera a Kida Rocka až po Chrise Cornella nebo Iana Astburyho.

Ale kromě nich do studia přišli také Fergie z R&B formace Black Eyed Peas nebo Myles Kennedy, frontman nikdy zcela nedoceněné - a stále existující - kapely Alter Bridge. Jeho účast na desce byla takříkajíc fatální.

Fergie hostovala ve Slashově skladbě Beautiful Dangerous. | Video: EMI

Na koncert přijít včas

Výrazově náramně disponovaný dnes devětačtyřicetiletý Kennedy si se Slashem tak padl do noty, že druhé kytaristovo sólové album Apocalyptic Love z roku 2012 již nazpíval kompletně - a toto setkání vedlo k ustálení koncertní i studiové sestavy, jež vystupuje pod hlavičkou Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators. Tuto sobotu zahraje v Praze už jako renomované těleso, které nahrálo tři desky.

Jeho stabilitou neotřásl ani věru nečekaný návrat Slashe a basisty McKagana do lůna druhdy mateřských Guns N' Roses, k němuž došlo před třemi roky, jakkoliv se to celých těch předcházejících dvacet let jevilo jako vyloučené. I peklo někdy může zamrznout, jak praví klišovité americké rčení.

Slash feat. Myles Kennedy & The Conspirators O2 arena, Praha, sobota 9. února

Comebackové turné Guns N' Roses obkroužilo nemalou část zeměkoule, 4. července 2017 se zastavilo také v pražských Letňanech a tím to podle všeho neskončilo. Vloni v srpnu Slash v rozhovoru pro americké rádio Sirius XM připustil možnost nového studiového alba. "Mluvili jsme o tom. Myslím, že to všichni chtějí udělat, a tak uvidíme, co se stane, až nebudeme zaneprázdnění cestováním po světě," řekl.

Na to si nějakou dobu ještě počkáme. Teď Slash se zpěvákem Kennedym a kapelou The Conspirators přijíždějí do Prahy, kde uvedou také skladby z loňské podzimní desky Living the Dream. Vyplatí se přijít včas: předskokany v O2 areně budou výteční Phil Campbell & The Bastard Sons aneb kytarista slavných Motörhead se svými potomky.