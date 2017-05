Recenze: Debbi se na albu Break inspiruje Anglií a zní jako Adele

před 58 minutami

Zpěvačka Debbi je důkazem, že účast v talentové soutěži nemusí být pro budoucí kariéru mladého interpreta nepřekonatelné stigma. Její první dvě desky potvrdily, že nesporným talentem, moderní produkcí a s trochou štěstí lze dosáhnout slušných hudebních úspěchů. Necelých osm let po televizním debutu vychází německé rodačce album Break, které výrazně ovlivnil ostrovní pop. A také změna producenta.

Točit v současné době pop je sázka na nejistotu. České (rádiové) prostředí žánr limituje na bezpohlavní popěvky, které už ze své podstaty nesmí mít větší hudební ambice. Zpěvačka Deborah Khalová alias Debbi s německými kořeny a výbornou angličtinou má v tomto ohledu velkou výhodu - není na domácím prostředí závislá. Její rozhodnutí pracovat pouze s místními tvůrci proto nebylo znouzectností, ale svého druhu výsadou.

Pro zvuk deseti nových písní byla zásadní především změna producenta - místo Martina Ledviny na jejich vznik tentokrát dohlížel Dušan Neuwerth, spolupracovník Tata Bojs či Václava Neckáře. A je to dobře: jak Debbi sama přiznala, první dvě desky si byly možná až příliš podobné. Vítaná změna v podobě žánrového rozpětí albové trojky, jejíž hranice stále obepínají prostor kultivovaného popu, pak přináší inklinaci k jeho ostrovní odnoži. Největším překvapením je konkrétní jméno, k němuž se několik skladeb přibližuje - Adele.

Hned úvodní In The Middle Of A Song zavání podobností s Rolling In The Deep - ať už svou živelností, silným refénem nebo vokální vyspělostí. Home Weather zase voní po Set Fire To The Rain a závěrečná klavírní balada One More Chance pak Adele evokuje dokonce i hlasem (Make You Feel My Love jako by v této písni nalezlo své ztracené dvojče).

Jelikož však zbytek skladeb míří docela jinam, nelze hovořit o napodobování. Možná spíše o taktice přiblížit Debbiin charismatický hlas sebevědomým aranžím a akustickým nástrojům, jelikož s nimi funguje nejlépe. Krásně vygradovaná Hard To Believe s takřka gospelovým nábojem je toho skvělým příkladem.

Jediný přešlap náladově i subžánrově barevného tracklistu je singl Pull Me Out. Jeho marketingová úloha je jasná, ale mezi ostatní skladby jednoznačně nezapadá. Jako by se snažil na povel vyhovět požadavkům na letní rozjuchaný hit, jenže v produkci a pískání utopený refrén písni škodí. Přitom hned následující Happy Ending toto všechno zvládá bez zaváhání a navíc přidá i svěží dotek osmdesátek. Je proto možná škoda, že z osmatřiceti skladeb, z nichž se pro album vybíralo, neuvolnila Pull Me Out místo jinému songu.

Debbi: Break Vydal Universal Music, 2017

Hodnocení Aktuálně.cz: 75 %

Nahrávka Break (pojmenovaná po klidné titulní písni z pera Jany Kirschner) jako celek zásadní přelom ve zpěvaččině diskografii nepředstavuje. Díky vyspělé produkci a muzikálnosti všech zúčastněných jde však o promyšlenu a dotaženu evoluci.

Možná není tak soudržná jako loňský debut žánrové kolegyně Lenny, zrovna s ní má ale mnohé společné. Obě interpretky totiž dobře ví, jak to udělat, aby z hlavního proudu vyčnívaly a k tomu si udržely mainstreamovou přímočarost. A za to si zaslouží obdiv.