Plavat stejným směrem. Dan Bárta vydal další desku s jazzovým triem

Zpěvák Dan Bárta, známý z kapel Alice nebo Illustratosphere, natočil další album s triem kontrabasisty Roberta Balzara. "Je na něm i hodně sólových partů, které ovšem nemají exhibiční charakter, ale dotvářejí celkovou náladu," říká Bárta, který s jazzovými hudebníky spolupracuje od roku 1999. Novinka se jmenuje Jedním dechem.

Název odkazuje k situaci, kterou se spoluhráči občas zažívá na pódiu. "Někdy mi melodie vyjede z rutiny tak, jak jsem si nenaplánoval. Na pódiu se zachraňujeme navzájem a je to obrovská zábava. Důležité je jen plavat stejným směrem. Deska Jedním dechem je na tomto principu postavená," vysvětluje Bárta, jedenáctinásobný držitel ceny Anděl.

Jako host na albu účinkuje dvaapadesátiletý maďarský trumpetista Kornél Fekete-Kovács. Společný koncert s ním Balzarovo trio a Bárta odehráli na brněnském Jazzfestu předloni v prosinci. Album Jedním dechem nyní vydal jazzový label Bivak Records, distribuují jej Animal Music a Supraphon.

"Navzájem se známe roky, s Kornélem jsme už dříve také hráli a jsme rádi, že přijel okořenit náš repertoár," říká kontrabasista Robert Balzar. "Sešli jsme se v době covidu uprostřed frustrujícího období bez živých vystoupení a myslím, že ta radost ze společného hraní po dlouhé době se do výsledku promítla," dodává. Balzarovo trio dnes tvoří ještě pianista Vít Křišťan a bubeník Kamil Slezák.

Nové album obsahuje devět skladeb. Autorsky přispěli všichni instrumentalisti i zpěvák. Kromě původní tvorby zde posluchači naleznou i úpravy známých skladeb, například Naimy od saxofonisty Johna Coltranea, But Not For Me klasika George Gershwina či Last Chance Lost od písničkářky Joni Mitchell. "Celé album je křehké a Kornél Fekete-Kovács mu dodává tu pomyslnou špičku," shrnuje Dan Bárta.

Některé skladby nyní zpěvák naživo představuje na koncertech s Balzarovým triem. Ten nejbližší se uskuteční 21. srpna na pražském Vyšehradě, v září muzikanti zamíří do Paříže.

Dvaapadesátiletý Bárta na sebe v 90. letech minulého století upozornil účinkováním v kapele Alice, muzikálu Jesus Christ Superstar nebo funkových J.A.R. Roku 2000 překvapil posluchače založením skupiny Illustratosphere. S tou vystupuje nadále, momentálně na turné představují své páté album Kráska a zvířený prach.

Naposledy koncem loňského roku Bárta vydal album I Killed This Song At Karaoke Last Night, které natočil s Rozhlasovým Big Bandem Gustava Broma. Obsahovalo osm coververzí více či méně známých písní v aranžmá jazzového trumpetisty Miroslava Hloucala. "Přestože Bártovi hraje za zády obrovské těleso, deska nepůsobí strnule ani pompézně. Za lehkost vděčí výběru písní i bezprostřednímu nasazení zúčastněných," napsalo o něm Aktuálně.cz.