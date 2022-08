Vojenská pevnost Josefov, domov metalu. Začíná festival tvrdé hudby Brutal Assault

Kdo sem v předchozí dekádě přijel víckrát, mohl pozorovat, jak Brutal Assault roste před očima. Na festivalu, jenž byl založen roku 1996 a posledních 15 let se koná v Josefově nedaleko Jaroměře, přibyla tu menší stage, kde hrály "klubovější" kapely, tu zase organizátoři zpřístupnili další část josefinské pevnosti z 18. století.

Postupně akce nabyla rozměrů, s nimiž může směle konkurovat zahraničním přehlídkám extrémního metalu a přidružených žánrů. Oslavu 25. výročí předloni přerušil covid-19, proto se ročník s touto číslovkou v záhlaví koná až letos. Vojenské opevnění a jeho okolí bude po dvouleté pauze znít tvrdou hudbou od úterý do sobotní noci.

Hned zkraje zahrají Američané Rivers of Nihil, kteří svůj progresivní death metal obohacují o zvuk saxofonu. Zrovna tato skupina dobře reprezentuje, v čem je dramaturgie "Brutalu" lákává - neomezuje se jen na staré dobré klasiky, nabízí i širší paletu zvukových extrémů a různých přístupů k nim. Kromě Rivers of Nihil vystoupí 150 projektů nejen kytarového běsnění. Jde o největší soupisku v dějinách festivalu.

I pravidelní návštěvníci se letos budou muset v areálu zorientovat podobně jako ti, kteří sem míří poprvé. "Přesunuli jsme jedno z pódií na jiné, vhodnější místo, kde bude zároveň velká část nehudebního programu," odpovídá za organizátory Pavel Pavlík na dotaz, jestli se akce po nucené přestávce dočkala změn.

Koncerty se budou konat na pěti stagích - dvou hlavních a třech menších, z nichž dvě jsou včleněny přímo do vnitřností pevnosti Josefov.

V prostoru Bastion vystoupí například americká skupina Imperial Triumphant. Přestože se na festivalu objeví poprvé, v Česku už účinkovala v podobně komorním prostředí pražského klubu Underdogs’. Svět extrémního metalu sbližuje s experimentálním jazzem a často pracuje s disharmonickými souzvuky ve jménu vyvolání ducha dekadence 20. let minulého století a dojmu shnilosti pod naleštěným povrchem metropolí. Inspiraci formace čerpá mimo jiné z neutěšenosti domovského New Yorku.

Přes chladnost, která vyzařuje z jejího vystoupení i emocí zbavených zlatých masek hudebníků, jistě půjde o jedno z nejintenzivnějších čísel letošního Brutal Assaultu.

Na festivalu se také objeví nový systém na třídění odpadu. "Budeme z něj vyrábět merchandise, ale i bioplyn," nastiňuje Pavel Pavlík. Pořadatelé se už roky snaží zmírňovat své dopady na životní prostředí - jako jedni z prvních v Česku před 11 lety zavedli vratné plastové kelímky.

Ty budou v oběhu i letos, přestože například nedávné Colours of Ostrava je nepoužívaly. Jako argument moravskoslezská akce uvedla především hygienické důvody. "Pandemie se na běhu organizace festivalu nijak neprojeví, aktuálně stoupající čísla nám však mohou zahýbat personálem či účastí některých interpretů," zmiňuje Pavlík obavy z koronaviru.

Co se týče jiných ekologických kroků, během posledního "běžného" ročníku v areálu fungovala speciální zóna vyhrazená vegetariánskému občerstvení. I představitelé extrémních metalových odnoží v posledních letech koneckonců tematizují vliv člověka na přírodu, ekologickou zátěž prohlubovanou od industriální revoluce nebo průmyslové nakládání se zvířaty, tedy živými bytostmi, a často nelidské podmínky masné výroby.

Jednou z takových kapel jsou deathmetalisté Cattle Decapitation, kteří ještě před pandemií vydali oceňovanou desku Death Atlas, na níž se snad trochu prorocky objevila skladba Bring Back the Plague pracující s obrazy celosvětově se šířící nemilosrdné nemoci.

Brutal Assault spolupracuje také s neziskovou organizací Sea Shepherd, která se věnuje ochraně mořského života a jejíž jméno nese i jedno ze dvou hlavních pódií. To vyrostlo, přestože se festival nekonal, v Josefově i loni v rámci menší přehlídky nazvané Josefstadt. Šlo o tři dny, v jejichž rámci vystoupily české i zahraniční kapely.

V roce 2020 zase organizátoři nabídli fanouškům procházku po městě a pevnosti včetně organizátorského zázemí, ukončenou opět jen několika metalovými koncerty. "Jednak jsme nezakrněli, jednak jsme se mohli opět všichni potkat v ‚naší‘ úžasné pevnosti, což je pro konání festivalu naprosto unikátní místo, a jednak jsme si ověřili, že dělat menší akci není až tak zásadní rozdíl od pořádání velkého festivalu. Ohlasy byly úžasné a nakoply nás k další práci, ale konceptu Brutalu tato menší podoba už nestačí," shrnuje pocity z překlenovacího období Pavlík.

Podle něj publikum obvykle tvoří až 70 procent zahraničních návštěvníků - kromě dramaturgie přijíždějí právě za prostředím historické pevnosti. "Letos to v probíhající ekonomické krizi a válce na Ukrajině určitě bude jinak, neb ne všichni fanoušci se budou do České republiky schopni dostat," myslí si Pavel Pavlík.

Během pětadvacetileté existence se z původního Brutalu, pořádaného převážně v okolí moravských měst jako Blansko nebo Přerov, stala akce obřích rozměrů. Když zakotvila v pevnosti Josefov, organizátoři začali pořádat i sezonní brigády na udržování a renovování památky. "Věříme, že si Brutal Assault našel své místo a že je v Josefově doma," odpovídá Pavlík na dotaz, jestli se nebojí něčeho podobného, co potkalo letošní ročník Creepy Teepee - komornějšímu festivalu odmítla poskytnout městské prostory kutnohorská radnice.

Brutal Assault kromě zvukové intenzity a kytarové vypjatosti nabízí i místa odpočinku - kromě noiseovým, ambientním a jinak experimentálním projektům zasvěcené Kal stage se čas od času objeví něco "jemnějšího" také na hlavních pódiích.

Letos si bude možné vydechnout poslední den při vystoupení severských kapel Leprous a Sólstafir. Obě se od zbytku programu liší příklonem k post-rocku, potažmo post-metalu, a ve své hudbě pracují se zasněnými pasážemi, občasnými nelítostnými rytmickými zlomy i zvláštní melancholií.

O potřebě zvolnění může vypovídat i oceňovaná deathmetalová kapela Blood Incantation, která loni navzdory svému domovskému žánru vydala ryze ambientní desku.

Právě pravidelné začleňování takových jmen i metalově netypických žánrů dělá z Brutal Assaultu zajímavou přehlídku zvukového chaosu a intenzity. Protože metal může někdy připomínat do sebe uzavřené ghetto, každý úkrok stranou se počítá.

Zkraje festivalu zahrají progresivní deathmetalisté Rivers of Nihil. Videoklip ke skladbě The Void from Which No Sound Escapes. | Video: Metal Blade Records