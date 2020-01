Islandská autorka hudby k Jokerovi píše dějiny filmových cen, ozvučila i Černobyl

Sedmatřicetiletá islandská violoncellistka a skladatelka Hildur Guðnadóttir má v Berlíně většinou poklidný život. Poté, co složila hudbu k loňské televizní minisérii Černobyl a naposledy k filmu Joker, teď však dostává jedno pozvání na červený koberec za druhým.

Za hudbu k Jokerovi, kterého natočil Todd Phillips, Islanďanka začátkem tohoto měsíce získala Zlatý glóbus. Podařilo se jí to jako první ženě od roku 1947, kdy se tato kategorie stala součástí cen udílených od roku 1944.

Dosud se o Zlatý glóbus za soundtrack ke Gladiátorovi v roce 2000 jen podělila Australanka Lisa Gerrardová s autorem hudby Hansem Zimmerem.

Hildur Guðnadóttir je nyní za Jokera nominovaná na britskou cenu Bafta i americké Oscary. Už vloni získala televizní sošku Emmy za soundtrack k miniseriálu HBO Černobyl a teď je za něj nominovaná také na Grammy.

"Většinu času zpravidla trávím v Berlíně ve svém studiu, nebo jsem se synem na fotbale. Překvapilo mě, ke kolika uším se moje hudba vloni dostala. Je to krásné," říká skladatelka.

Klasicky vyškolená violoncellistka a zpěvačka, která se hudbě věnuje od čtyř let, svůj úspěch přičítá šťastné náhodě a také "velkému probuzení" společnosti ve vztahu k ženám po kampani #MeToo.

"Poslední roky se hodně debatuje o tom, jaké pozice ženy zastávají ve filmovém i hudebním průmyslu a vůbec tak obecně," popisuje žena, která je například na Oscary za 92 let jejich existence nominovaná za hudbu jako teprve pátá žena.

Sama by prý byla nejraději, kdyby každý její úspěch nemuselo provázet nějaké prvenství či připomenutí toho, jak málo žen bylo před ní. Přesto ji těší, že se poměry mění.

"Jestli to celé povede k tomu, že byť jen jediná mladá holka někde na světě začne skládat hudbu, tak to určitě stálo za to," říká.

Hudbu k Jokerovi skládala jinak, než je u filmu běžné. Zpravidla štáb nejprve natočí všechny scény a teprve poté na nich začne pracovat autor soundtracku. V případě Jokera však Hildur Guðnadóttir dostala scénář s předstihem a její hudba nakonec na několika místech ovlivnila výslednou podobu filmu, například scénu s Jokerovou pohybovou kreací na veřejných toaletách, kterou podbarvuje strašidelná hudba.

Scéna s taneční kreací Jokera v podání Joaquina Phoenixe na veřejných toaletách. | Video: Warner Bros. Pictures

Podobně svědomitě jako Jokerovi se Hildur Guðnadóttir už vloni věnovala miniseriálu Černobyl. Kvůli němu se vypravila do Litvy, kde sama nahrála nebo využila již nahraných zvuků z tamní odstavené jaderné elektrárny. Pracovala s nimi tak, aby divákům seriálu, líčícího havárii z roku 1986, zprostředkovala pocit a dojem ze všudypřítomné radiace.

Po udělení Grammy, k němuž dojde v noci z neděle na pondělí, a Oscarů, které jsou plánovány na 10. února, Hildur Guðnadóttir vydá sólovou desku. Pak si ale chce od filmové hudby na chvíli odpočinout a vrátit se ke svým muzikantským kořenům.