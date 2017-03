Gorillaz natočili po šesti letech nové album Humanz, vyjde už koncem dubna

před 35 minutami

Gorillaz - Saturnz Barz (Spirit House) | Video: YouTube

Animovaná kapela Gorillaz, za kterou stojí muzikant a producent Damon Albarn a ilustrátor Jamie Hewlett, vydá svoji pátou studiovou desku Humanz 28. dubna. Na albu se objeví hosté jako Jehnny Beth (Savages), Benjamin Clementine, De La Soul, D.R.A.M., Mavis Staples, Vince Staples nebo Pusha T. Vznikala ve studiích v Londýně, Paříži, New Yorku, Chicagu a na Jamajce a Gorillaz nahrávku promují novým klipem Saturn Barz. Svoji poslední studiovku vydala kapela před šesti lety pod názvem The Fall.

Seznam skladeb na Humanz:

1. Ascension feat. Vince Staples

2. Strobelite feat. Peven Everett

3. Saturnz Barz feat. Popcaan

4. Momentz feat. De La Soul

5. Submission feat. Danny Brown & Kelela

6. Charger feat. Grace Jones

7. Andromeda feat. D.R.A.M.

8. Busted and Blue

9. Carnival feat. Anthony Hamilton

10. Let Me Out feat. Mavis Staples & Pusha T

11. Sex Murder Party feat. Jamie Principle & Zebra Katz

12. She’s My Collar feat. Kali Uchis

13. Hallelujah Money feat. Benjamin Clementine

14. We Got The Power feat. Jehnny Beth

Bonus na Deluxe verzi:

15. The Apprentice feat. Rag’n’ Bone Man, Zebra Katz & RAY BLK

16. Halfway To The Halfway House feat. Peven Everett

17. Out Of Body feat. Kilo Kish, Zebra Katz & Imani Vonshà

18. Ticker Tape feat. Carly Simon & Kali Uchis

19. Circle Of Friendz feat. Brandon Markell Holmes

autor: Kultura