Tohle je pop. Charli XCX v Praze ukázala, že ke skvělé show stačí málo

Foto: Pavla Hartmanová/Fource Entertainment

„Odstartujte rave,“ zněl jeden z pokynů, kterými britská zpěvačka Charli XCX v předtočeném proslovu pozdravila pražské publikum na začátku svého prvního zdejšího vystoupení – pokud nepočítáme, že kdysi v Česku předskakovala známější Katy Perry.

Zaplněný pražský klub Roxy byl připraven přání splnit. Úvodní skladba Next Level Charli ho nastartovala, při následné Click už nadšeně skákal do futuristických beatů a při Vroom Vroom, imitující zvuky řvoucího motoru, zpěvačce ležel u nohou.

Charli XCX v Praze ukázala, že ke skvělé popové show není potřeba úchvatná stage ani choreografie. Stačí mít silný písňový materiál a umět ho prodat.

Přesně to chybělo předskakujícím Dorian Electra - americkému producentskému talentu, který se identifikuje jako genderově nevyhraněný a chce být označován zájmenem "oni". Jejich tanečky na skladby z letošní desky Flamboyant zaujaly jen pár posluchačů v prvních řadách. Pak už bez větších prodlev přišla hvězda večera.

Charli XCX v září vyrazila na světové turné se střídmým stage designem, v němž figurují dvě nasvícené pohyblivé kostky. Jenže pódium Roxy je příliš malé, takže se na něj vešla jen jedna kostka a ještě navíc statická. Veškeré dění tak musela obstarat světla a zpěvačka, která se obešla bez tanečnic či předtočených vokálů, na popových koncertech běžně používaných. Těžko uvěřit, ale stačilo to - fanoušci čelili smršti hitů ze skvělé letošní desky jako Gone, White Mercedes nebo 2099, které ji etablovaly v roli královny progresivního elektronického popu. Nebylo to ale zadarmo.

Už žádná drzá holka

Když před čtyřmi lety vystoupila v pražské O2 areně jako předskokanka Katy Perry, Charli XCX právě procházela uměleckým přerodem z poněkud zaměnitelné "drzé holky" míchající pop se špetkou punku.

Tehdy zpívala teenagerské odrhovačky jako Break the Rules o tom, že "nechce chodit do školy, chce jen porušovat zákony". Bylo jí dvaadvacet a nahrávací společnost v ní viděla prototyp popové rebelky pro teenagery. Jenže Charli XCX právě objevila hudbu producentů kolem britského vydavatelství PC Music a už pro ni nebylo cesty zpět.

Labelu se koketování s futuristickými beaty a laserovými syntetizátory příliš nelíbilo, ale Charli byla rozhodnutá dělat pop jinak. EP nazvané Vroom Vroom z roku 2016 představovalo zlom v její kariéře a dvěma následnými mixtapy Number 1 Angel a Pop 2 se vrátila zpět do tanečních klubů, kde kdysi začínala.

Některým fanouškům podvratná "žvýkačková" estetika PC Music přišla divná. Charli přesto zůstává prvotřídní hitmakerkou - pořád umí napsat písně, které se obejdou bez pozlátka sci-fi beatů. A témata, která řeší, jsou podstatně dospělejší.

Futurismus na letošní desce, nazvané jednoduše Charli, vyvažují popovější momenty jako balada evokující 80. léta minulého století I Don't Wanna Know nebo Blame it on Your Love, ze kterých čiší staromilsky poctivé popové řemeslo. Obě písně zazněly také v Roxy. U nich a obzvláště u další pomalé skladby White Mercedes pak Charli XCX dokázala, že má i pozoruhodný pěvecký rozsah.

Na program koncertu ale zařadila třeba i Shake It z opačného konce žánrového spektra - s kovovými beaty evokujícími strojovou slast, která odkazuje na neworleánský styl hiphopové hudby zvaný bounce a striptýzovou kulturu.

Záznam letošního koncertu Charli XCX na festivalu Pitchfork v Chicagu. | Video: Pitchfork

Na desce v této písni hostuje transgender raperka Big Freedia, ta do Česka samozřejmě nepřijela. Vznikla tak příležitost, aby Charli XCX na pódium pozvala pražské drag queens, které sklidily obrovský potlesk. Jestliže zpěvaččin nezbytný proslov o nutnosti tolerance působil škrobeně, moment s tanečnicemi z publika byl opravdový.

Charli XCX je popová hvězda nezvyklého střihu. Dokázala se vysvobodit z požadavků svého vydavatelství a vyplatila se jí tvrdohlavost. Může si na turné dovolit nezahrát staré hity jako Boom Clap nebo Nuclear Seasons z té části své tvorby, kterou už nejspíš definitivně uzavřela.

Jedinou skladbou ze starých časů včera byla energická "halekačka" I Love It, kterou roku 2015 původně natočilo duo Icona Pop a Charli XCX jen přizvalo k natáčení. Včera tuto skladbu Charli zařadila jako druhý přídavek a sklidila ovace. O nic menší neměl ani "žvýkačkový" hit Boys nebo 1999 o nostalgii po konci devadesátých let, kterou zpívalo celé zpocené Roxy.

Vystoupení Charli XCX stálo za to - přijela hvězda, která je momentálně na vrcholu sil, s deskou, která nebude chybět ve výročních žebříčcích. Návštěvníkům Roxy naservírovala trochu ujeté popové slasti nejvyšší kategorie. Pop, který je chytrý i chytlavý, přímočarý i trochu podvratný, futuristický, ale zároveň ctící staré hodnoty kvalitního mainstreamu.