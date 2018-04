Český portál Opera Plus po letech končí, od ministerstva kultury dostal o 300 tisíc korun méně

před 1 hodinou

"V nejlepší kondici za celou dobu své existence" se web Opera Plus rozhodl ukončit činnost. Ministerstvo kultury mu přidělilo nižší grant než vloni. Žádný příspěvek od ministerstva nedostal literární časopis Babylon.

Český portál specializovaný na operu, tanec a klasickou hudbu Opera Plus po devíti letech ukončí činnost. Důvodem je snížení dotace od ministerstva kultury, které mu pro letošní rok odsouhlasilo grant ve výši 250 tisíc korun.

Portál s rozpočtem 1,45 milionu korun žádal o 900 tisíc, vloni od ministerstva obdržel 550 tisíc korun. Dotace je tedy meziročně o 300 tisíc nižší.

Stránky byly naposledy aktualizované včera, včetně archivu by měly být přístupné do konce letošního roku, oznámil šéfredaktor Vít Dvořák, jinak předseda společnosti Opera Plus.

"Rozhodnutí skončit přichází v době, kdy je Opera Plus v nejlepší kondici za celou dobu své existence, což ostatně dokládají odborné posudky autorit světa klasické hudby a opery, ale i tance, stejně jako i nejedno ocenění, které stránky Opera Plus získaly," uvedl Dvořák.

Podle něho je ukončení činnosti také protestem proti dotační politice ministerstva.

S portálem skončí rovněž Výroční ceny Opery Plus, v nichž naposledy hlasovalo 13 327 čtenářů.

Neradi oznamujeme, že jsme se na protest proti letošní drasticky seškrtané ministerské dotaci našeho projektu a zdůvodnění těchto škrtů, stejně... https://t.co/oV9QI75WcA — Opera Plus (@OperaPlus) April 27, 2018

Dle ministra kultury v demisi Ilji Šmída je dotační komise nezávislým poradním orgánem. Ministr jeho doporučení respektuje a nevidí důvod názor zpochybňovat či revidovat.

"Dovoluji si připomenout, že na přidělení dotace není právní nárok. Současné rozpočtové možnosti ministerstva kultury mi bohužel nedovolují přislíbit nespokojeným příjemcům nedlouho po právě proběhlém výběrovém dotačním řízení jakoukoli finanční podporu," uvedl ministr v dopisu šéfredaktorovi Dvořákovi.

Dodal, že jeho úřad nemá zájem ohrozit činnost dlouhodobě fungujících časopisů tím, že jim nepřizná dotaci žádnou.

Portál o klasické hudbě, opeře a tanci Opera Plus žádal o grant podobně jako konkurenční Harmonie a Hudební rozhledy. Harmonie na vydávání časopisu od ministerstva kultury získala 800 tisíc a dalších 250 tisíc na provoz webu, Hudební rozhledy pak obdržely grant ve výši 700 tisíc.

V krátké době po sobě jde již o druhý časopis, který veřejně rozporuje dotační program ministerstva kultury. To letos finančně nepodpoří literární magazín Babylon, který má dle komise malý umělecký či odborný přínos.

V Babylonu, jenž vychází čtvrtstoletí, prý převažuje "vcelku jednostranný ideový náhled" a úroveň žurnalistiky i publicistky "bývá kolísavá", uvedla komise.

Máte tam moc kultury! Aneb jak se dneska rozhoduje na ministerstvu kultury… https://t.co/sdybXq3zPg #kultura — Časopis Babylon (@CasopisBabylon) April 18, 2018

Babylon od ministerstva kultury žádal grant ve výši 250 tisíc korun na tištěnou verzi a dalších 200 tisíc na webový portál, neuspěl ani s jednou žádostí.

Jeden z vydavatelů Babylonu Petr Placák se proti rozhodnutí komise ohradil. "Celá věc je podle mne důsledkem byrokratizace instituce, která má dělat servis živé kultuře," napsal Placák na webu časopisu.