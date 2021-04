Banga: Děti píšou otřesné věci, domácího násilí je strašně moc. Zachránila mě ulice

Někteří rodiče si možná vůbec neuvědomují, čeho se na dětech dopouštějí. I proto chci, aby si uvědomili, co mohou na dětech nechat, říká hudebník Radek Banga, proč v knize (Ne)pošli to dál otevřeně popsal, čemu jako dítě čelil. Část romských rodin využívá svoje děti jako nástroj k přežití a nutí dcery, aby co nejdříve otěhotněly, protože další dítě znamená další přídavky, dodává.

