Galerii Rudolfinum dál povede britská kurátorka, příští rok chystá tři výstavy

Také následující tři roky pražskou Galerii Rudolfinum povede britská historička umění a kurátorka Julia Bailey. Ve funkci letos nahradila Petra Nedomu, který skončil po třech dekádách. "Julia Bailey prokázala, že Galerii Rudolfinum dokáže řídit velmi dobře po manažerské i lidské stránce," hodnotí David Mareček, generální ředitel České filharmonie, pod kterou galerie administrativně spadá.

V příštích měsících ředitelka představí výstavní program na další léta a nový poradní sbor složený z českých i zahraničních odborníků. "Naznačila rovněž možnosti bližší spolupráce mezi Galerií Rudolfinum a Českou filharmonií, ať už jde o projekt Art Sounds, nebo audiovizuální výstavu Slyšet/Vidět, a zahájila intenzivnější práci na poli fundraisingu," objasňuje David Mareček, proč Angličance prodloužil smlouvu do roku 2028.

Momentálně lze v Galerii Rudolfinum vidět společnou výstavu britského sochaře Antonyho Gormleyho a české architektky Pavly Melkové. Už nyní se řadí mezi desítku nejnavštěvovanějších v historii galerie.

Vstup do ní zůstane také v dalších letech volný. "V následujících obdobích počítáme se třemi výstavními obdobími ročně: jaro, léto a přelom podzimu a zimy, která do Prahy přivedou špičková jména globálního uměleckého světa a vytvoří příležitosti pro umělce a umělkyně, kurátory a kurátorky v České republice, aby se podělili o své vize s mezinárodní scénou," avizuje Julia Bailey.

Od 13. února diváci uvidí velkou skupinovou putovní výstavu Poetics of Encryption, která naváže na letošní přehlídky v Berlíně a Kodani. Rozsáhlý projekt vychází z knihy Poetics of Encryption: Art and the Technocene, již napsal kurátor Nadim Samman. Zabývá se neuchopitelností digitálních technologií, které stále více ovládají naše životy. "Díky začlenění několika českých umělců a umělkyň bude v tomto mezinárodním dialogu silně zastoupen i místní hlas. Galerie rovněž připravuje české vydání stejnojmenné teoretické publikace, a to ve spolupráci s odborníky z Akademie výtvarných umění v Praze," dodává Julia Bailey.

Druhým projektem Galerie Rudolfinum bude od 12. června velká výstava výrazného kolumbijského umělce a filmového tvůrce Ivána Argoteho, který působí v Paříži. "Výstava do Prahy přinese žitou latinskoamerickou perspektivu a upozorní na bohatou historii diskusí o veřejném prostoru v České republice," věří ředitelka.

Sezonu pak od 7. října uzavře první velká přehlídka české umělkyně Kateřiny Vincourové. Zahrne sochy a instalace. "Vydáním obsáhlé monografie, která přehledně představí Vincourové praxi, galerie věnuje jejímu dílu také dlouho očekávanou kritickou pozornost," uzavírá Julia Bailey.

V Artparku, jenž v budově Rudolfina nahradil někdejší malou galerii, se dál budou konat vzdělávací programy a akce pro veřejnost.

Galerie Rudolfinum byla založena 1. ledna 1994 jako státní instituce v rámci České filharmonie, se kterou sídlí v historické budově Rudolfina. Jako výstavní nesbírková instituce se zaměřuje především na současné zahraniční a české umění.