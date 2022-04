Žertoval, že manželce zabil milence. Ve filmu s Affleckem fáma nabírá hrozivý význam

Erotický thriller Deep Water natočil uznávaný režisér Adrian Lyne podle románu známé spisovatelky Patricie Highsmithové a obsadil do něj slavné herce Bena Afflecka s Anou de Armasovou. Navzdory hvězdné sestavě vznikl zmatený film, který působí, jako by z něho byly vystříhány nejdůležitější části.

Jedenaosmdesátiletý Lyne, autor eroticky exponovaných snímků 9 a ½ týdne nebo Osudová přitažlivost, se k režii vrátil po dvacetileté přestávce. O zfilmování románu Američanky Highsmithové Deep Water (Hluboké vody) usiloval již před devíti roky, natáčet však začal až v roce 2019. Premiéra v kinech byla poté několikrát odložena, až se snímek objevil rovnou v nabídce streamovací služby Hulu, respektive Amazon Prime Video.

Román vyšel roku 1957 a odehrával se v Louisianě. Do současnosti přenesený film "zmodernizoval" například povolání ústřední postavy, Vica. V podání Bena Afflecka se z něj stal robotický inženýr, který zbohatl vývojem čipu pro válečné drony. Odtažitý muž žije v malém městě se svou dcerkou Trixie a mladou horkokrevnou manželkou Melindou, ztvárněnou Anou de Armasovou.

Krásná žena hraje se svým mužem prapodivnou hru, kterou ospravedlňuje slovy "Kdybys byl ženatý s nějakou jinou, nudil by ses tak, že by ses zabil". Vic se s Melindou skutečně nenudí. Manželka si do domu neskrývaně vodí mladší amanty a svádí je ve Vicově přítomnosti i před jeho přáteli. Muž její opilecké flirty i nevěry snáší navenek klidně, uvnitř ho ale sžírá žárlivost.

Jednomu z milenců Vic řekne, že jeho předchůdce, který zmizel beze stopy, zabil kladivem. Ačkoli se zdá, že je to jen nejapný žert, výhrůžka se stane veřejným tajemstvím a znejistěný mladík raději odjíždí z města. Šířící se fáma dostane nový význam o něco později, kdy je během sousedské party nalezena v bazénu mrtvola manželčina nejnovějšího přítele.

Romány Patricie Highsmithové, kterou proslavila pětidílná románová série o Talentovaném panu Ripleym, vynikají přesným psychologickým vykreslením temných vášní patologických jedinců. Také proto se o její knihy zajímali mnozí slavní režiséři, včetně Clauda Chabrola, Wima Wenderse, Anthonyho Minghelly nebo Alfreda Hitchcocka, který v roce 1951 adaptoval autorčinu prvotinu Cizinci ve vlaku.

Novinka Adriana Lynea je již třetím přepisem prózy Deep Water. Kromě německé televizní verze Tiefe Wasser z roku 1983 vznikla o dva roky dříve francouzská adaptace Eaux profondes, ve které manžele ztvárnili Isabelle Huppertová a Jean-Louis Trintignant.

2:02 Film Deep Water je na Amazon Prime Video s českými titulky. | Video: Hulu

V atypicky rozehraném příběhu Highsmithová prozkoumává masky, jež nosí partneři v toxickém manželství a pod nimiž skrývají vášně, žárlivosti, fobie i posedlosti. Román v době vydání zároveň zaujal tím, jak nabourává a převrací genderové stereotypy.

Nová adaptace je ale zklamáním. A to navzdory faktu, že většina příběhu zůstává věrná předloze, včetně Vicovy blíže nevysvětlené posedlosti hlemýždi. Podstatnou změnu představuje skutečnost, že zatímco v knize i francouzském filmu se protagonista o svoji ženu sexuálně nezajímá, v Lyneově thrilleru ho Melinda dokáže fyzicky vzrušit.

Tvůrci však nebyli s to přenést do snímku psychologickou složitost románových postav, ani stupňovat napětí a erotické jiskření. Místo toho dobře situovaný pár pouze stereotypně navštěvuje jeden večírek za druhým, při nichž žena demonstrativně provokuje Vica na veřejnosti. Ve francouzské verzi to přitom činí spíše v soukromí.

Scenáristé Zach Helm a Sam Levinson - podobně jako jejich francouzští kolegové - změnili konec, nikoli však k lepšímu. Zásadně znevěrohodňují motivace a přetvářejí charaktery ústředních postav, především Melindy. Nové finále se navíc natolik vzpírá již tak krkolomné logice dění, že vyznívá jako nezamýšlená sebeparodie.

Poslední dějství až příliš pracuje s prvkem náhody. Některé postavy jednají zcela nesmyslně nebo se náhle objevují na "místě činu", aniž by bylo jasné, co je tam přivedlo. Závěrečná čtvrthodina má zmatený střih a nejednoznačný finální zvrat vyvolává spíše nové otázky, místo aby zodpověděl ty předchozí.

Ben Affleck zůstává ve stínu zlověstného výkonu svého předchůdce Jean-Louise Trintignanta. Coby podváděný muž přihlíží bezostyšným excesům manželky většinou s neholenou pokerovou tváří. Z jeho zasmušilého, netečného výrazu nelze vyčíst takřka žádné emoce, ačkoli se je v něm Melinda neustále pokouší vyvolat.

Naopak z třiatřicetileté kubánské rodačky Any de Armasové, která měla menší roli v poslední bondovce Není čas zemřít, vyzařuje scénářem požadovaná živočišnost. Lze věřit, že je přesně tím typem ženy, která neváhá tančit na klavíru se sklenkou šampaňského v ruce a dokáže ulovit každého muže, na něhož ukáže.

Přestože současný Hollywood mnohdy působí prudérně, herečka se objevuje v několika odvážnějších scénách. Přes její atraktivní vzhled i skutečnost, že obě filmové hvězdy spolu měly vztah i v soukromí, působí tyto sekvence ve srovnání s režisérovými předchozími snímky krotce. A především postrádají dřívější rafinovanost.

Výsledkem je erotický thriller, který není vzrušující, ani napínavý. Taková zátěž ho neodvratně stahuje pod hladinu spíše chladných a kalných než hlubokých žánrových vod.