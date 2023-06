Z Vejprt až na Netflix. Film Vyproštění 2 s Hemsworthem ohromí bombastickou akcí

Jednokolejná železniční trať z Chomutova do Vejprt už má největší slávu za sebou. Donedávna ji využívaly sotva jeden dva páry víkendových vlaků. Jenže pak tudy jel hollywoodský herec Chris Hemsworth, sestřelil u toho několik helikoptér a pomohl Netflixu natočit jeden z jeho nejlepších žánrových snímků.

Není divu, že pro svou první slavnostní premiéru v českých kinech si Netflix vybral a za účasti režiséra Sama Hargravea v Praze uvedl právě film Vyproštění 2. Ten už je teď normálně k vidění na platformě. Novinka kaskadéra a koordinátora akčních scén největších hollywoodských trháků Avengers: Endgame či Deadpool 2 se sice odehrává převážně v Rakousku a Gruzii, štáb však natáčel mimo jiné v české metropoli. A zapadlá sedmapadesátikilometrová trať na severu Čech se stala součástí jedné z nejlepších akčních scén roku.

Hargrave rozvíjí to, co fungovalo už v prvním dílu Vyproštění z roku 2020. Jednoduchý příběh o záchraně syna drogového bosse spoléhal na nápaditou akci a charisma mlčenlivého, ale nezastavitelného Chrise Hemswortha v roli drsňáka s traumatickou minulostí, který byl povolán na zdánlivě nesplnitelnou záchrannou misi.

Nyní má protagonista Tyler Rake nejvíce práce s tím, že na konci jedničky skončil jako lidský cedník, když jeho tělo po přívalu kulek padlo z mostu do hlubokých vod.

Jako správný akční hrdina si ale dá pár kliků i shybů a odstěhuje se už docela ve formě na odlehlou chaloupku v rakouských horách, kde si hodlá užít důchod. Rozštípne pár polínek, zahledí se na malebné vrcholky - a pak přijede nezvaná návštěva s úkolem, který se nedá odmítnout.

Cílem mise tentokrát není hektická bangladéšská metropole Dháka, v jejíchž uličkách se odehrávaly honičky a přestřelky první části, ale temné gruzínské vězení. Odtud je potřeba zachránit rodinu místního mafiána, který si zde odpykává trest. Kvůli korupci s manželkou a dvěma dětmi.

Rake se coby velitel záchranné výpravy vydává dostat rodinu ven - z dosahu manžela a otce, který je součástí místní radikální organizace. Protagonistovy důvody tentokrát nejsou jen profesní či finanční, ale také osobní. A ve chvíli, kdy dorazí do věznice, začne jedna z nejvíce strhujících akčních dvacetiminutovek poslední doby.

Záchrana je natočená zdánlivě na jediný záběr - a v něm se odehraje prakticky vše, co k akčnímu žánru patří. Od kontaktního, velmi fyzického boje mezi mukly, kde figurují pěsti, bodné zbraně i rychlopalné pušky, se dění přesouvá do aut a posléze právě do vlaku, který se při natáčení proháněl severočeským krajem.

Sam Hargrave skvěle inscenuje přechody mezi různými typy prostředí i hledisek. Kamera chvíli spočívá v okolí a uvnitř jednoho z ujíždějících aut, poté dírou po kulce vyplouvá ven a přesouvá se k novému objektu zájmu. Chová se jako rozmařilé božské oko, které si vychutnává svou svrchovanou pozici, z níž si může nejlépe užít dění a zprostředkovat ho divákům.

Je zřejmé, že při průnicích prostřeleným okénkem vozidla a dalších vhodných příležitostech si tvůrci vypomohou neviditelným střihem. Ale to nijak neumenšuje požitek z adrenalinové jízdy, do níž navíc vnáší emoce přítomnost rodiny s dětmi, které se "v přímém přenosu" musí vypořádávat nejen s neustálým smrtelným nebezpečím, ale také s nejistotou, jakou roli v celé záležitosti hraje jejich otec. Je to v dané chvíli padouch, tatínek, anebo už hlavně mrtvola?

I první Vyproštění stálo především na choreografické nápaditosti přestřelek, honiček a demolování města. Jako základ příběhu podobně jako u nynější dvojky posloužil komiks Ciudad od bratrů Anthonyho a Joea Russoových, režisérů posledních dílů Avengers. Joe Russo napsal k oběma filmům také scénář, v němž nejlépe funguje akce a temná atmosféra, už o něco méně rodinné a osudové propletence, které stojí za motivacemi postav.

Dvojka při vší své béčkové přímočarosti působí o něco uvěřitelněji, byť je zřejmé, že rodinné vazby jen posouvají děj dopředu. Přesto se tu vyskytuje pár scén, jež mají sílu pohnout srdcem diváka i jinak než napumpováním další dávky adrenalinu.

Vyproštění 2 nemůže konkurovat gejzírům invence filmů jako John Wick 4, které mění žánr až v jakousi košatou akční operu. V rámci jednoduchých snímků postavených na velmi fyzické i dosti promyšlené akci se však směle řadí na špičku. Navzdory tomu, že jakmile se boj přesune ze stísněných prostorů jedoucího vlaku či garáží pod jedním z vídeňských věžáků ven, dojem shazují trochu okatě digitální efekty.

Sice se natáčelo na zasněžené trati, ale filmový sníh i do něj se řítící vrtulníky jsou všechno, jen ne skutečné.

O to "realističtěji" naštěstí působí chvilky, kdy do sebe hrdinové zabodávají různé předměty a vypořádávají se nejen s protivníkem, ale přeneseně také s vlastními selháními a bolístkami. Občas bohužel přijde scéna, která film zbavuje nadsázky a vtahuje ho do prkenných brakových vod, obzvlášť když jde o padouchy či jejich motivace. A vlastně i chvilky, během nichž hrdinové stojí tváří v tvář tomu, co se jim v minulosti nepovedlo, působí poněkud strojeně.

Z filmů točených kaskadéry a bojovými choreografy už se stává skoro samostatný žánr. Většina jich sází na strhující akci, částečně navazující na to, jak uměl diváky prostorem a tím, co se v něm děje, provést režisér Paul Greengrass ve snímcích o agentu Jasonu Bourneovi. Ten však ve filmech jako Bourneův mýtus či Bourneovo ultimátum mistrně pracoval také s momenty, kdy se hrdinové nehoní v autech a netlučou se do těla vším, co nabízí okolí.

Vyproštění 2 je ale stále jedním z nejlepších akčních děl Netflixu a důstojným dědicem akce hongkongského střihu, v níž se na zápletky a dramatické oblouky příliš nehledělo, zato bojové choreografie se vymýšlely s až maniakální přesností. A Chris Hemsworth sice nehraje žádného Jasona Bournea, ale když jeho Tyler Rake hledí na vrcholky Alp a zvažuje, zda kývnout i na další "prácičku", málokdo z diváků bude proti.