Tarantino v Cannes představil nový film, diváci mu vestoje tleskali sedm minut

Nový film amerického režiséra Quentina Tarantina nazvaný Tenkrát v Hollywoodu, který vypráví o kouzlu stříbrného plátna i náročné herecké profesi, měl v úterý večer světovou premiéru na festivalu v Cannes. Mnoho kritiků nadchnul a od zahájení přehlídky vzbudil zatím asi největší zájem.

Snímek, v němž účinkují hollywoodské hvězdy Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Al Pacino, Dakota Fanningová nebo Margot Robbieová, byl předem označován za jeden z vrcholů festivalu.

Do soutěže byl zařazen na poslední chvíli - Quentin Tarantino si do posledních týdnů nebyl jist, jestli ho stihne sestříhat. Zároveň jde o režisérův velký návrat do Cannes, kde před čtvrtstoletím slavil úspěch s filmem Pulp Fiction.

Podle deníku Guardian byla francouzská Riviéra v úterý večer plná lidí, kteří se snažili na projekci Tarantinovy novinky dostat a postávali podél cesty do kina s cedulemi "Once Upon a Time in Hollywood, s’il vous plait" (Tenkrát v Hollywoodu, prosím).

Podle Variety.com některým novinářům vyhrkly slzy, když se dozvěděli, že se na projekci neprotlačí. Redaktor časopisu Deadline.com, kterému se to podařilo, napsal, že po skončení filmu lidé Tarantinovi sedm minut tleskali vestoje.

Tenkrát v Hollywoodu se odehrává koncem 60. let minulého století, kdy byla kina plná takzvaných spaghetti westernů, tedy westernů převážně natáčených v italských studiích.

Film vypráví o herci ve starých černobílých televizních westernech Ricku Daltonovi, kterého ztvárnil Leonardo DiCaprio a který si je věčně nejistý sám sebou, protože jeho kariéra v době nástupu spaghetti westernů uvadá.

Podle agentury Reuters je snímek "milostným dopisem světu filmu", od honosných hollywoodských večírků po náročné chvilky na place. Časopis Variety píše, že Tarantino "znovustvořil více než půlstoletí starý Hollywood s fantastickým důrazem na detail". Projevuje se to prý v kulisách i soundtracku.

Nový trailer z Tenkrát v Hollywoodu. Česká kina film uvedou 8. srpna. | Video: Falcon | 02:25

Ve filmu Rick Dalton a jeho dublér Cliff Booth, kterého hraje Brad Pitt, brázdí hollywoodskými studii, přemýšlejí, jak dál naložit se svou kariérou, a řeší potíže - například střety s hnutím hippies nebo hvězdami akčních filmů.

Tenkrát v Hollywoodu se ale zároveň odehrává také v době, kdy na jihu Kalifornie řádil nechvalně proslulý klan Charlese Masona. Ten zabil několik lidí včetně herečky Sharon Tateové, šestadvacetileté manželky filmaře Romana Polanského, kterou členové klanu ubodali v jejím osmém měsíci těhotenství.

Podle deníku New York Times se příběhy Tateové, hrané Margot Robbieovou, a hrdinů Daltona s Boothem ve filmu v jednu chvíli protnou. "Není překvapivé, jakou sympatii Tarantino projevuje vůči Tateové, ani není překvapivý jeho obdiv k Polanskému, který je ve filmu spíš vedlejší, avšak symbolickou postavou," konstatují New York Times.

Tenkrát v Hollywoodu má podle agentury Reuters uhrančivou atmosféru. Místy filmem probleskuje násilí, jakým je režisér Tarantino známý, stejně jako temně komické momenty.

"Ten film je šokující, napínavý, nádherně natočený," konstatuje kritik britského deníku Guardian Peter Bradshaw, který snímku udělil pět z pěti hvězdiček. Finále je podle něj "naprosto bezmezné, dezorientující, nezodpovědné, a také skvělé".

Časopis Variety konstatuje, že Tarantino ve svém novém filmu "skvěle využívá Mansonova klanu a jeho dívek k tomu, aby naznačil, že hollywoodský svět má v sobě něco ďábelského".

Promotéři před úterní premiérou šířili Tarantinův vzkaz, aby diváci ani recenzenti dopředu nevyzrazovali podrobnosti zápletky. "Štáb tvrdě pracoval na tom, abychom stvořili něco originálního. Žádám vás jen o to, abyste nevyzradili cokoliv, kvůli čemuž by další diváci z filmu neměli stejný požitek jako vy, kteří jste ho viděli poprvé," poprosil Tarantino.

Někteří kritici si stěžují na pasáže, ve kterých je snímek hrubší nebo se podle nich příliš zabývá sám sebou. I tito recenzenti ale chválí scény, ve kterých prý DiCaprio a Pitt podávají mimořádné herecké výkony.

Zábavní web Thewrap.com napsal, že Tenkrát v Hollywoodu je "velké, ztřeštěné, legrační, příliš dlouhé, a nakonec také osvěžující".

"Ten film je vtipný, ale na tak krátký příběh příliš dlouhý," dodal po projekci Joachim Lepastier, kritik francouzského časopisu Cahiers du cinéma.

Quentin Tarantino na francouzskou Riviéru dorazil již koncem minulého týdne. Předtím, než uvedl Tenkrát v Hollywoodu, se jako divák zúčastnil několika projekcí. Včera se prošel po červeném koberci se svou ženou, izraelskou zpěvačkou a modelkou Danielle Pickovou, která v Tarantinově novém filmu také účinkuje.

Z dalších hostů se premiéry v Cannes zúčastnili Leonardo DiCaprio, Brad Pitt a Margot Robbieová.

Festival v Cannes potrvá do této soboty 25. května. Tarantinova novinka o hlavní cenu, takzvanou Zlatou palmu, soutěží společně s novinkami britského režiséra Kena Loache, Španěla Pedra Almodóvara nebo mladé Francouzky Céline Sciammy.