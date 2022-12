Skrytá "pravda" o starodávné apokalypse? Netflix je kvůli dokumentu terčem kritiky

"Starodávné apokalypsy se určitě odehrály, jen zřejmě ne tak, jak si tvůrce seriálu z produkce Netflixu představuje. I když se nás o tom mohutně snaží přesvědčit," tvrdí filmová kritička Šárka Gmiterková o novém dokumentu na streamovací platformě.

Autor Graham Hancock se v sérii nazvané Starodávné apokalypsy snaží přesvědčit diváky, že řada známých památek je mnohem staršího data, než věda dosud tvrdila. Všechny odkazují k vysoce rozvinuté, podle Hancocka opravdu globální civilizaci, která zmizela v důsledku série přírodních katastrof.

"I nad sebedivočejší teorií se stojí za to zamyslet a neshazovat ji hned ze stolu. Graham Hancock nám ale takovou vstřícnost notně komplikuje, protože se zároveň ostře vymezuje proti vědním oborům, které se starověkými kulturami zabývají - jeho výpady jsou namířené hlavně proti archeologii," tvrdí Gmiterková.

Podle ní se autor v každé epizodě tak trochu stylizuje do zneuznaného génia, kterému vědecké autority odmítají naslouchat, protože pokud by tak učinily, jejich poznatky by se ukázaly jako liché, a tím pádem by přišly o práci.