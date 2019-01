Režíruje Coppolová, hraje Murray. Apple natočí film s hvězdami Ztraceno v překladu

Šestnáct let poté, co zaznamenali úspěch s filmem Ztraceno v překladu, se na place opět setkají režisérka Sofia Coppolová a herec Bill Murray.

Spolupracovat budou na novém filmu nazvaném On The Rocks, který vyrobí nezávislé studio A24 ve spolupráci s firmou Apple. Ta se snaží posílit pozici na trhu s vlastním obsahem, aby přitáhla zákazníky k chystané streamovací platformě, informuje agentura AP.

Snímek se má odehrávat v New Yorku. Zaměří se na vztah mladé matky hrané dvaačtyřicetiletou Rashidou Jonesovou, která se snaží znovu najít cestu ke svému odcizenému, hýřivému otci. Právě toho ztvární Murray.

Natáčení začne letos na jaře v New Yorku. Režisérka Coppolová a Bill Murray předloni pro Netflix natočili zhruba hodinový vánoční film nazvaný A Very Murray Christmas. V něm se Murrayho postava strachuje, že kvůli sněhové bouři nikdo nedorazí na její živé vysílanou vánoční show.

Za film Ztraceno v překladu z roku 2003, vyprávějící o setkání stárnoucího herce s mladou ženou v japonském Tokiu, letos sedmačtyřicetiletá Sofia Coppolová získala Oscara za scénář. Bill Murray sice svou nominaci na Oscara neproměnil, stejně jako Scarlett Johanssonová, která s ním ve Ztraceno v překladu účinkovala, ale obdržel britskou cenu Bafta za nejlepší herecký výkon.

Ztraceno v překladu mělo rozpočet 4 miliony dolarů, nakonec celosvětově utržilo téměř 120 milionů.

Sofia Coppolová, dcera režiséra Francise Forda Coppoly, byla už z dřívějška známá filmem Smrt panen z roku 1999. Po Ztraceno v překladu natočila ještě výpravnou Marii Antoinettu, Odnikud někam, teenagerkami obsazený film Bling Ring: Jako VIPky či naposledy za americké občanské války se odehrávajícího Oklamaného s Colinem Farrellem, Nicole Kidmanovou a Kirsten Dunstovou v hlavních rolích.

Právě za tento film Coppolová předloni získala cenu za režii na festivalu v Cannes. Podařilo se jí to jako teprve druhé ženě v historii přehlídky.

Společnost Apple se studiem A24, které stojí za oscarovým titulem Moonlight a jehož jiný snímek Lady Bird obdržel dva Zlaté glóby, vloni uzavřelo dohodu o spolupráci. Trvat by měla několik let a jejím výsledkem bude více filmů. Zatím ale není jasné, jestli budou tyto snímky tradičně promítané v biografech, nebo se objeví pouze na streamovací platformě Applu.

Na dalších filmech či seriálech pro svou novou streamovací platformu, která by měla začít fungovat letos, Apple spolupracuje s herečkami Jennifer Anistonovou a Reese Witherspoonovou nebo režiséry Stevenem Spielbergem, Damienem Chazellem a M. Nightem Shyamalanem.

Oborový časopis Variety předloni napsal, že Apple chce za výrobu původního obsahu, tedy filmů či seriálů, utratit až miliardu dolarů. Celková investice do nové streamovací služby by firmu měla do roku 2022 přijít na 4,2 miliardy dolarů, do toho se ale započítávají peníze na infrastrukturu, technologii či marketing.

Podle britské BBC se tím firma mimo jiné snaží zareagovat na očekávaný propad prodejnosti telefonů iPhone a expandovat do dalších odvětví.