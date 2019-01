před 50 minutami

V internetových sbírkách vybrali jeho zakladatelé víc jak milion korun a nyní konečně vítají první návštěvníky. Řeč je o Národním filmovém muzeu, které našlo po dvou putovních výstavách konečně své stálé prostory a otevírá se s rozšířenou expozicí veřejnosti. „Českému filmu je už víc jak sto let, má svou osobitost i světový význam a my jsme si řekli, že by si zasloužil své muzeum,” říká jedna z autorek Adéla Mrázová. Nahlédněte s námi dovnitř a podívejte se, co zde na vás čeká.