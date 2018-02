Portmanová a Harington ano, Chastainová ne. Režisér vystřihl herečku z filmu natočeného v Praze

před 1 hodinou

Režisér Xavier Dolan, označovaný za miláčka festivalového publika v Cannes, vzbuzuje velká očekávání svým příštím filmem. Obsadil do něj herce Kita Haringtona, Natalii Portmanovou či Susan Sarandonovou. Štáb osm dnů natáčel v Česku, od hlavního města získal podporu ve výši milion korun. Nyní režisér ze snímku vystřihl postavu herečky Jessicy Chastainové.

Kanadský režisér Xavier Dolan oznámil, že ze svého nadcházejícího filmu The Death and Life of John F. Donovan vystřihl postavu, kterou ztvárnila Američanka Jessica Chastainová. Učinil tak po vyhodnocení prvního hrubého sestřihu, jenž trval přes čtyři hodiny.

"Jednu věc musíte slyšet ode mě. Po dlouhém přemýšlení jsem se rozhodl vystřihnout z filmu postavu Jessicy Chastainové," napsal osmadvacetiletý režisér v neděli na Instagram. Prý šlo o dramaturgický zásah, nesouvisí tedy s tím, jaký výkon herečka odvedla.

Chastainová, již tvůrci propagovali i na první sadě plakátů, měla hrát zápornou postavu. Režisér ale nyní usoudil, že do příběhu nezapadala.

Se zbytkem snímku je Dolan prý "víc než spokojený" a těší se, až ho ukáže divákům. Datum premiéry nicméně zatím nestanovil.

Film se má odehrávat deset let po smrti americké televizní hvězdy jménem Donovan. Vyprávět bude o jedenáctiletém britském fanouškovi, kterého tato celebrita uhranula. "Sledoval každé jeho televizní vystoupení, měl pokoj posetý jeho plakáty a tajně si s ním korespondoval," popsal dříve Dolan.

Přátelství mezi chlapcem a televizní hvězdou se však ve snímku prozradí a způsobí pozdvižení.

Chlapcovu matku ztvární Natalie Portmanová, Donovana Kit Harington, známý jako Jon Sníh ze seriálu HBO Hra o trůny. Dále ve filmu účinkují Kathy Batesová známá z Titanicu, držitelka Oscara Susan Sarandonová nebo zpěvačka Adele.

Dolan na sebe roku 2014 upozornil dramatem Mami!, za nějž získal cenu poroty na festivalu v Cannes. Předloni tatáž přehlídka udělila Velkou cenu Dolanovu zatím poslednímu, už kritičtěji přijatému titulu Je to jen konec světa. The Death and Life of John F. Donovan je v pořadí sedmým režisérovým dílem a jeho prvním v angličtině.

Dolanův štáb vloni v březnu část scén natočil na zámku Slapy a přímo v Praze, celkem v Česku strávil osm dnů. O pět měsíců později hlavní město oznámilo, že filmu přispěje milionem korun ze svého nového nadačního fondu. Jmenuje se Prague Film Fund a sloužit má k podpoře kinematografických děl, jež mohou metropoli udělat reklamu v zahraničí.

"Vybrali jsme projekty, které reprezentují Prahu jako atraktivní město," vysvětlila tehdy předsedkyně magistrátního výboru pro kulturu Eliška Kaplicky Fuchsová za ANO.

Město celkovou částku 5,3 milionu korun rozdělilo mezi čtyři žadatele. Po dvou milionech dostaly snímky The Ring a Prostě vstaň, 300 tisíc korun obdržel chystaný titul Ein Sommer in Prag.

Koncem minulého měsíce Xavier Dolan oznámil, že už pracuje na dalším projektu. Jeho osmý film se bude jmenovat Matt & Max a půjde o intimní drama natočené ve francouzštině v autorově rodném Quebecu.

Pojednávat má o dvojici přátel, jimž táhne na třicítku. "Chci mluvit o homosexualitě a o tom, jak s ní žijeme, jak ji vnímáme, jak ji označujeme, jak k ní přistupujeme jako společnost," vypočítal režisér.

Téma prý chtěl původně zpracovat již v The Death and Life of John F. Donovan, z něj se ale nakonec stala "spíš pocta rodinným dramatům z 90. let minulého století než hluboká reflexe toho, co znamená být gay".