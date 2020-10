Poprvé od Gymplu povedený český film pro teenagery. Smečka vypráví o šikaně v hokeji

Nový film Smečka vrací do české kinematografie žánr, který z ní v posledních dekádách prakticky zmizel.

V hraném debutu doposud režiséra jen dokumentárních filmů Tomáše Polenského účinkují dospívající hrdinové a určený má být teenagerům, což je škatulka, do které v novém tisíciletí pasoval snad jen Gympl od Tomáše Vorla. A možná ještě díla Olma Omerzua, která však cílí spíše na dospělé "artové" publikum.

Oproti nim Polenského příběh o šikaně v mládežnickém hokeji docela přesvědčivě promlouvá k té generaci, o jejímž životě vypráví.

Režisér hrál hokej do svých 18 let a rituály hokejové šatny, kde se odehrává podstatná část děje, dobře zná. Věrně odpozoroval všechna ta rádoby macho pravidla, frajerské vtípky a nepsané zákony sportovního kolektivu. Ústřední dvojici hrdinů obsadil talentovanými mladými herci Tomášem Daleckým a Tomášem Mrvíkem. Doplňují je neherci z hokejových oddílů.

Byla to na jednu stranu castingová nutnost, protože pro scény z ledu tvůrci potřebovali mít na place aktéry, kteří umí bruslit a někdy už v ruce drželi hokejku, a zadruhé risk z hlediska autenticity. Nicméně se vyplatil a ansámbl fiktivního oddílu Vlků, složený povětšinou z naturščiků, na letošním Zlín Film Festivalu pro děti a mládež získal kolektivní zvláštní uznání za herecký výkon. Od tohoto čtvrtka snímek promítají kina.

David a dvě dívky

Příběh sleduje celou řadu košatých motivů, z nichž každý by klidně unesl samostatný film. Jednotlivé linky by asi šlo lépe provázat, přesto nelze říct, že by se výsledek rozpadal tvůrcům pod rukama. Scénář zdařile pracuje s postavami jako žánrovými archetypy a přes dílčí propady v tempu vyprávění graduje do napínavého finále.

Na začátku se šestnáctiletý David hraný Daleckým stává novou brankářskou posilou zlínského týmu v dorostenecké extralize. Nováček v partě to má vždy těžké, ale David je postaven do prekérní situace - v bráně může coby větší talent nahradit dosavadní gólmanskou jedničku Mikyho, trenérova syna. Na prvním tréninku však protagonista zkolabuje a před spoluhráči musí přiznat, že trpí cukrovkou.

Drsnější kanadské žertíky v šatně brzy přerostou v dnes obvyklou kyberšikanu na sociálních sítích. Veřejným tajemstvím se stane Davidovo sexuální selhání s přítelkyní Karolínou, která se s ním posléze rozejde.

Dvě dívčí postavy, které o Davida postupně projevují zájem, jsou stereotypní, ale v rámci žánru funkční. Karolína v podání Anastázie Chocholaté se jako povrchní blondýna motá kolem mladých hokejistů, a když hrozí, že by na ní mohlo ulpět stigma jeho loserství, s Davidem se rozejde.

Introvertní Leny ztvárněná Denisou Biskupovou je klasická třídní puťka se zálibou ve focení přírody a srdcem na dlani. Davida nakonec navede k tomu, aby sebou přestal nechat manipulovat a začal jednat sám za sebe.

1:49 Film Smečka promítají kina od čtvrtka. | Video: Bontonfilm

Každý rodič jinak

Asi nejvýraznější postavou je Davidův otec v přesném ztvárnění Jiřího Vyorálka. Mocný podnikatel vráží do synova hokeje spoustu peněz a projektuje si do něj své představy o úspěchu. Když se dozví o šikaně, zapřísahá Davida, aby vše řešil sám, protože nikdo přece nemá rád bonzáky.

Naproti tomu Davidova matka, kterou hraje Vlastina Svátková, naběhne za trenérem, aby v kabině udělal pořádek - čímž ovšem situaci ještě zhorší. Pokrytectví světa dospělých se naplno projeví v katarzní dvacetiminutovce, kdy se blíží rozhodující zápas sezony a Davidovi rupnou nervy.

Smečka představuje solidní variaci na žánr filmů o teenagerském dozrávání. Režie není nijak zvlášť stylově výrazná, ale známý lotyšský kameraman Andrejs Rudzas hlavně kolektivním scénám dodává drajv a zároveň pocit intimity.

Kdyby zdařilý přechod režiséra Polenského od dokumentů k hranému filmu zafungoval jako příklad, že není důvod se v českém prostředí bát točit snímky pro náctileté, připsala by si Smečka ještě další plus.