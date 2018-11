Netflix mění strategii. Nové filmy bratří Coenů či Cuaróna uvede nejprve v kinech

Očekávané filmy režiséra Alfonse Cuaróna nebo bratří Coenů uvede streamovací platforma Netflix nejprve v kinech. Firma mění strategii v době, kdy se její tituly začínají ucházet o Oscara.

Streamovací služba Netflix ve středu oznámila, že tři filmy, které poslední dobou produkovala, budou v omezené distribuci uvedeny v kinech předtím, než se objeví na internetu.

Oznámení se týká očekávaných filmů Roma, Bird Box i The Ballad of Buster Scruggs a představuje změnu oproti dosavadnímu mechanismu, kdy původní tvorba Netflixu bývala na placené streamovací platformě dostupná ve stejný den, kdy ji případně uvedly biografy.

Se všemi třemi snímky jsou spojená vysoká očekávání. Roma je novinkou režiséra Alfonse Cuaróna, z dřívějška autora například sci-fi Gravitace. Černobílý, ve španělštině natočený snímek se odehrává se v Mexico City začátkem 70. let a vypráví o uklízečce, která se snaží vybalancovat soukromý život s prací pro početnou rozdělenou rodinu. Film měl světovou premiéru koncem srpna na Benátském filmovém festivalu, kde získal hlavní cenu, takzvaného Zlatého lva, a Mexiko jej jako svého kandidáta poslalo do klání o Oscara.

Nyní Netflix upřesnil, že film začnou 21. listopadu promítat vybraná kina v Los Angeles, New Yorku a Mexiku, následně se přidají biografy v dalších zemích včetně třeba Velké Británie. Na Netflixu bude Roma k vidění až 14. prosince, tedy po třech týdnech.

Podle expertů oslovených agenturou Reuters či serverem Deadline.com má Roma skutečnou šanci na to, aby Oscara získala, uspět může dokonce v kategorii pro nejlepší film. Netflix se tak zřejmě snaží snímek zpropagovat podobně, jako to koncem roku dělají tradiční filmová studia. Jejich cílem je vzbudit pozornost porotců, kteří o Oscarech rozhodují a dávají přednost tomu, aby snímek viděli na velkém plátně.

Netflix měl koncem září 137 milionů uživatelů, kteří každý měsíc platí za přístup k jeho on-line knihovně filmů a seriálů. Vlastní snímky začala firma produkovat teprve před třemi roky. Od začátku přitom Netflix trval na tom, že snímky, které vzniknou za jeho peníze, budou na webu k dispozici ve stejný den jako v kinech. Šéf obsahové divize firmy Ted Sarandos vytrvale opakoval, že klasická distribuce v biografech je zastaralý model.

Tato taktika ale narazila na nevoli u kinařů, zejména velkých amerických řetězců typu AMC nebo Regal. Jak popisuje americký časopis Variety, tyto firmy se obávají, že pokud na velkém plátně nabídnou totéž, co si předplatitelé Netflixu mohou pustit z pohodlí domava, do biografu nepřijde dost lidí.

S monopolními hráči na americkém trhu se Netflix dosud nedohodl, nová taktika mu ale umožňuje zasáhnout alespoň nezávislé řetězce kin jako IFC, Landmark nebo Alamo. "Prioritou Netflixu je starat se o naše členy a filmaře. Neustále se vyvíjíme, abychom jim mohli co nejlépe sloužit," reagoval na dotaz, proč firma mění taktiku, šéf její filmové odnože Scott Stuber.

"Vidět Romu na velkém plátně je stejně důležité jako zajistit, aby si ji mohli doma pustit lidé z celého světa," přivítal rozhodnutí režisér Cuarón, který snímek Roma natočil na nákladný formát 65mm a za užití zvukové technologie Atmos. "Přestože byl natočen tak, aby si ho lidé nejlépe užili v kinech, má být stejně působivý, když ho uvidíte doma," dodal Cuarón.

The #CoenBrothers' six-part Western anthology #TheBalladOfBusterScruggs opens on November 16. Check out the trailer below! https://t.co/mFweiPxbpH — Crest Cinema Center (@LTCrestCinema) October 28, 2018

Do kin se v omezené distribuci dostane také film The Ballad of Buster Scruggs, novinka od bratří Coenů známých snímky Fargo či Tahle země není pro starý. Antologii několika povídek, v nichž účinkují Liam Neeson nebo Zoe Kazanová, začnou vybraná kina v USA promítat 8. listopadu, na Netflixu bude k dispozici 16. listopadu.

Třetí snímek nazvaný Bird Box natočila Dánka Susanne Bierová, autorka filmů Bratři nebo Po svatbě. V její novince účinkují Sandra Bullocková, Sarah Paulsonová, Tom Hollander nebo John Malkovich. Film se v amerických kinech objeví 13. prosince, na Netflixu bude k vidění od 21. prosince.

Podle časopisu Variety může Netflixu nynější změna taktiky pomoct, aby si zachoval přízeň velkých režisérů. Kromě Cuaróna či bratří Coenů pro firmu v poslední době pracovali Paul Greengrass nebo Martin Scorsese, příští rok platforma uvede také novinku režiséra Stevena Soderbergha s herci Antoniem Banderasem, Garym Oldmanem a Meryl Streepovou nebo film Američanky Dee Reesové s Willemem Dafoem, Benem Affleckem a Anne Hathawayovou v hlavních rolích.

Všichni k Netflixu přešli s vidinou vysokého rozpočtu na projekty, které by tradiční studia zafinancovala jen s obtížemi. Právě někteří prominentní režiséři ale v minulosti vyjadřovali rozpaky nad tím, že by jejich snímky byly k vidění pouze na malé počítačové obrazovce. Pokud se Netflix bude nového modelu držet a filmy po omezenou dobu nabízet také v kinech, může mu to přízeň filmařů zachovat, uzavírá časopis Variety.