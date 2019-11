Film Last Christmas se točí kolem srdce, zahřeje asi jako svařák na vánočním trhu

Minulé Vánoce jsem ti dal své srdce, ale hned další den jsi ho zahodila, zpívá Angličan George Michael ve skladbě Last Christmas.

Tvůrcům stejnojmenné romantické komedie, kterou od čtvrtka hrají kina, nejspíš uniklo, že lovesongy nebývají ideální pro košatá vyprávění. Víc než o příběh v nich obvykle jde o melodii a city. Přesto se rozhodli vzít text písně zesnulého popového idolu a z těch slov vytvořili celovečerní film.

Londýnem vlají sněhové vločky a neonové tahy zdobným rukopisem na plátně vykreslují titulky. Pokud někdo z diváků netušil, že vyrazil na vánoční film, nyní má jasno. Americký režisér Paul Feig natočil podle scénáře herečky Emmy Thompsonové a umělkyně Bryony Kimmingsové snímek, který se nepokouší rozeznívat rolničky v duších a srdcích diváků ani tak pomocí kýče, jako spíše prostřednictvím lekce: o tom, jak nemáme zavírat oči před společenskými nespravedlnostmi ani před vlastním sobectvím.

Last Christmas předstírají, že jsou romantickou komedií. Není to pravda. Když emigrantka z bývalé Jugoslávie Kate potká v Londýně trochu podivínského mladíka Toma, nepřeskočí jiskra. Což zprvu vypadá jako nenucená hra s pravidly žánru točícího se kolem toho, kdo a kdy koho chce či nechce.

Jenže jiskra nepřeskočí za celý snímek. Je jasné, že tady nejde o navázání láskyplného svazku, ale o nápravu pochroumaného srdce a duše.

Emilia Clarkeová, známá z role dračí královny Daenerys ze seriálu Hra o trůny, opět prodělává velkou vnitřní proměnu. Nutno říci, že o poznání sympatičtější než ve slavné fantasy sáze, neboť v té srdce nikdy neměla. Maximálně tam pojídala srdce koňská, aby ukázala svou drsnost.

V Last Christmas je ovšem tento orgán zásadní. Jak moc, ukáže až závěrečná pointa. Ta má být překvapivá, pro mnohé diváky možná bude, nicméně tomuto odhalení je podřízený takřka celý film. A jinak jako by v kapse neměl žádné trumfy.

Film Last Christmas je jako pobyt na vánočním trhu.

Staví na lehce výstředních postavách po vzoru vánočních klasik typu Lásky nebeské a v těchto drobnostech místy zabírá. Kate pracuje v krámku s vánočním kýčem, kterému velí Číňanka jménem Santa, jíž s gustem hraje Michelle Yeohová. Zrovna její poznámky či její románek s plachým milovníkem kysaného zelí jsou roztomile zábavné. Vlastně nejromantičtější na celém snímku.

Podobně dovede chvilkově rozptýlit Emma Thompsonová v roli Kateiny matky, svérázné balkánské ženy s tvrdým přízvukem a neproniknutelnou slupkou.

Jenže Last Christmas nikdy nepřekročí stín jednotlivých, více či méně povedených scének a občasných pichlavých, trefných dialogů.

Emilia Clarkeová se snaží hrát variaci na Bridget Jonesovou, ale na rozdíl od tohoto prototypu moderního ženského zoufalství jsou její osudy divákům jedno. A mladík Tom, který se tu a tam objeví a zase zmizí, není žádným princem, který by navěky vstoupil do jejího života - pochopitelně až se vyřeší nějaké ty povinné rozbroje romantických filmů.

Tady se žádná dějová sinusoida nekoná, pouze jsme svědky trochu ušmudlaného kamarádství, v němž je cosi záhadného, přesto to naši zvědavost příliš nedráždí.

Last Christmas není takový průšvih jako Feigův tři roky starý snímek Krotitelé duchů, který z komediální klasiky udělal rádoby emancipovanou podivnost. A možná Last Christmas pro mnoho diváků splní požadavek pokojného předvánočního pobytu v kině u snímku, který usilovně probouzí to lepší v nás. Přesto tu je podobně jako v Krotitelích duchů vidět, jak režisér trestuhodně mrhá talentem.

V Krotitelích duchů nedovedl zužitkovat kvality předních komiček, zde výtečná herečka Thompsonová také dostává jen minimální prostor. Její rukopis lze cítit za některými dialogy, ale jinak se film nikdy nevzmůže na to, aby byl víc než pásmem písniček George Michaela, mezi kterými probleskuje britská směs jadrnosti a pospolitosti.

Ten snímek je jako pobyt na vánočním trhu, ale na takovém, který se neobjevuje v bedekrech nejúžasnějších událostí svého druhu. Možná vám tu trhovec prodá trochu přeslazený svařák z nekvalitního krabicového vína, ale při dostatečné vůli naladit se na adventní pohodu mu ještě s radostí dáte dýško. A co vám zbude, hodíte s trochou vánoční solidarity žebrákovi, který klečí opodál.

Last Christmas jsou také jako splněná povinnost. Známé písničky zahřejí u srdce tak jako každé Vánoce, příliš se v tom neliší od svařáku z libovolného trhu, který se o adventu tak nějak sluší navštívit. A navíc se dostaví ponaučení mnohého druhu, třeba že cizinci jsou taky lidé.

Jen je škoda, že snímek, který se celý točí kolem srdce, značnou část stopáže žádné nemá.