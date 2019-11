Tři roky po jeho smrti vyšla nová skladba George Michaela, zazní ve vánočním filmu

O společenských neduzích zpívá George Michael v nové skladbě, kterou vytvořil při poslední návštěvě nahrávacího studia v roce 2016 nedlouho předtím, než koncem téhož roku zemřel.

Michaelovu novou skladbu This Is How (We Want You To Get High) doprovází animovaný videoklip. | Video: Sony Music

Skladba nazvaná This Is How (We Want You To Get High) však vyšla teprve včera. Jedná se o Michaelův první původní materiál od roku 2012. Píseň zazní na konci romantické vánoční komedie Last Christmas, kterou česká kina uvedou koncem měsíce. Film inspirovala právě tvorba George Michaela.

Jeden z komerčně nejúspěšnějších popových zpěváků všech dob proslul v 80. letech minulého století coby člen dua Wham!. Zemřel na Boží hod vánoční 2016 ve věku 53 let.

"Text, který George sám napsal, se vyjadřuje ke společenským neduhům a nepostrádá jeho typickou kombinaci sebeshazování a trpké ironie," uvádí tisková zpráva.

V písni s chytlavou melodií George Michael svým typickým hlasem zpívá "Tvůj táta pil / Můj táta hulil" nebo "Vždycky se budu snažit mít uspořádanej život" a "Takhle byste si ty svoje smutný životy měli uspořádat vy". Skladbu doprovází animovaný videoklip.

Držitel 18 cen Grammy se několikrát zapletl s návykovými látkami, roku 2010 dokonce strávil osm týdnů ve vězení za řízení pod vlivem drog, držení marihuany a způsobení dopravní nehody, když svým automobilem naboural do obchodu v Londýně.

Na skladbě This Is How (We Want You To Get High) začal pracovat v roce 2012. Finální tvar jí ve studiu dodal o několik let později.

V Anglii narozený potomek řeckého majitele restaurace George Michael, celým jménem Georgios Kyriacos Panayiotou, proslul nejprve coby člen dua Wham! a při pozdější sólové dráze skladbami jako Last Christmas, Careless Whisper nebo Faith. Celosvětově prodal přes 100 milionů alb.

Jeho posmrtně vydaná píseň zazní ve filmu Last Christmas, pojmenovaném po Michaelově stejnojmenném hitu. Hvězdou snímku je Emilia Clarkeová. Hraje nešikovnou a nerozhodnou ženu, jež pracuje v obchodě s vánočními potřebami a převléká se za elfku.

Soundtrack k filmu, na jehož scénáři pracovala oscarová herečka Emma Thompsonová, zahrnuje 12 písní George Michaela z jeho sólové éry i dřívějšího období Wham!.

3:00 Vánoční romantickou komedii Last Christmas uvedou česká kina 28. listopadu. | Video: CinemArt

"Emma Thompsonová se s ním kvůli tomu sešla a zjevně ho zaujala. Nechtěla napsat film o něm, ale film, který bude inspirován jeho písněmi," vysvětluje producent snímku David Livingstone.

Podle něj Thompsonová novou píseň zaslechla vloni, když sestavovala soundtrack. "Není to píseň, co bychom vyhrabali odněkud z archivů, kam to sám uložil, protože mu to nepřišlo dost dobré. Měl v plánu s tou písní nějak naložit a my jsme pro ni teď našli nový domov," dodává producent, podle kterého je song "pro tenhle účel jako stvořený".