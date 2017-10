Hvězda Titanicu Kate Winsletová si zahraje v pokračováních Cameronova Avatara

před 1 hodinou

Herečka Kate Winsletová bude spolupracovat s režisérem Jamesem Cameronem. Naposledy spolu točili kasovní trhák Titanic (1997), nyní ji filmař obsadil do nové ságy Avatar. Cameron uvedl, že už 20 let hledal projekt, na kterém by opět mohli dělat spolu. "Nemohu se dočkat, až přivedu k životu její postavu Ronal," dodal režisér. Nové díly slibuje Cameron již několik let a realizace se stále odkládá. Podle nejnovějších zpráv se však natáčení již konečně rozbíhá. Druhý díl Avatara dorazí do kin snad v prosinci 2020, o rok později bude mít premiéru trojka a čtvrtý díl se objeví na plátnech kin v roce 2024. Sérii uzavře pátý díl v prosinci 2025.

