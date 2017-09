James Cameron zase zkouší posunout hranice, začíná se točit Avatar 2 až 5. Tentokrát prý doopravdy

před 1 hodinou

Na úspěších Jamese Camerona je cosi až nelidského. Jestli na ně naváže i tentokrát, měli by mu v Hollywoodu začít stavět kostely. | Foto: Twentieth Century-Fox Film Corporation

Film Avatar Jamese Camerona rozbořil v roce 2009 pokladny kin, pak se však po něm slehla zem. Namodralý opus měl už mít touto dobou několik dílů, diváci se však nedočkali ani dvojky. Studio nyní svatosvatě odpřisáhlo pevná data premiér dalších čtyř dílů. Jak dopadne největší megalomanie filmové historie?

Druhý Avatar se očekává takřka od premiéry veleúspěšné jedničky a média posledních pět let pravidelně přináší zprávy o tom, že natáčet se začne za pár dní.

Nejde však pouze o chybu nedočkavých novinářů. Studio Fox i různí členové štábu zahájení produkce totiž zas a znovu oznamují, aby ho zas a znovu posunuli.

Režisér James Cameron rozhodně nepatří mezi režiséry, kteří by se hnali do nových filmů a potřebovali okupovat kinosály každou druhou sezonu.

Původní odhad, který Avatara 2 umístil do roku 2015, byl tedy velmi odvážný a málokdo v něj mohl věřit. Zvlášť když Cameron uvedl, že udělá nevídané: natočí hned čtyři pokračování naráz! Cíl hodný megalomana, jímž kanadský režisér bezpochyby je.

Když James ušetří, bude to stát miliardu

Nyní studio vydalo tiskovou zprávu, v níž slibuje, že produkce skutečně začíná a že herci se sejdou co nevidět. Poprvé si zkusí společně přečíst scénář, od čehož zbývá už jen krůček k rozjetí kamer.

Pak bude následovat komplikovaná postprodukce, aby se Sigourney Weaverová, Sam Worthington a Zoe Saldanaová mohli vrátit zpět na Pandoru, která svou technickou dokonalostí opět posune laťky.

Premiéra dvojky se chystá na prosinec 2020, trojky o rok později, čtyřka pak dorazí s pauzou během prosince 2024 a pátý díl opět na další Vánoce. Tentokrát už doopravdy.

Rozpočet čtveřice filmů by měl dosáhnout miliardy dolarů, což se jeví jako astronomická suma. Vzhledem k tomu, že samotná jednička nakonec - podle neoficiálních zdrojů - spolkla půl miliardy, jde ve skutečnosti o úsporné řešení. Tedy za předpokladu, že Cameron dodrží rozpočet, což rozhodně nemá ve zvyku.

I kdyby se držel při zemi a překročil plán jen trochu, půjde co do velikosti produkce o největší filmové dílo v historii. Rovnat se s ním může snad jen pověstná čtyřdílná Vojna a mír Sergeje Bondarčuka ze 60. let: natáčení se účastnilo sto tisíc komparzistů v plné zbroji, tisíce koní a vypáleny byly desetitisíce kulek.

Jen James Cameron bude spíš než rudoarmějce a rekvizitáře zaměstnávat programátory a designéry.

Nikdo mu nevěří. Už zase

Řadu diváků Cameron svou megalomanií fascinuje, jiné odpuzuje. Křivdí mu ale ti, kteří v jeho tvorbě vidí honbu za penězi.

Je pravda, že jeho Titanic držel rekord nejvýdělečnějšího filmu historie přes deset let (sesadil ho až Avatar) a při pohledu na tabulky se jedná o nezastavitelný stroj na peníze. Stačí ale nahlédnout do dobového tisku, aby se ukázalo, že když šly Titanic a později Avatar do kin, očekávala studia bezmála propadáky.

Při pomyšlení na další melodrama ze zaoceánského parníku s tehdy nepředstavitelným rozpočtem 200 milionů (dvakrát víc, než se plánovalo) si producenti rvali vlasy.

Divné namodralé fantasy, z nějž veřejnost ještě půl roku před premiérou neviděla jediný záběr, na tom nebylo lépe. Jako vypočítavé sázky na jistotu se tyto projekty jeví až zpětně při pohledu na jejich úspěch.

Může ale Cameron stejně bezprecedentně skórovat znovu? Je třeba si uvědomit, že Avatar přišel do kin v roce 2009, tedy ještě před plným rozkvětem současné komiksové vlny, hibernovaly i Star Wars. Vánoce 2009 byly v porovnání se současnou situací pusté.

Až se za tři roky Cameron vrátí, bude se muset popasovat s konkurencí Marvelu, DC a hlavně Star Wars, jejichž sedmá epizoda čistě v USA Avatara překonala (v celosvětových tržbách 2,7 miliardy dolarů mu však nemůže konkurovat).

Skeptici navíc podotýkají, že na to, jak úspěšný byl Avatar a jak obrovské množství lidí ho vidělo, zanechal překvapivě jen nepatrnou stopu v popkultuře, jež se vydala jiným směrem.

James Cameron se tím ale jistě nenechá znervóznit. Znovu přichází s projektem posouvajícím hranice. Před premiérou se opět bude psát o tom, jak jeho nepřerušená linie úspěchů tentokrát skončí. Že není možné nabídnout zajímavou podívanou, protože námět je vyčerpaný, a že není možné vydělat, protože na Avatara už není nikdo zvědavý.

To vše slýchal přinejmenším od druhých Vetřelců. Zatím pokaždé ale dokázal očekávání překonat. Na jeho úspěších je cosi až nelidského. Jestli na ně naváže i tentokrát, měli by mu v Hollywoodu začít stavět kostely.