Scénář k Avatarovi 2 je skvělý, říká herec Sam Worthington. Dvojka bude o rodině

před 11 hodinami

Podle herce Sama Worthingtona bude druhý díl Avatara něco, co diváci ještě nikdy neviděli. Natáčení dvojky začne letos v létě a snímek bude vyprávět o rodině hlavní postavy, která žije mezi modrými bytostmi Na'vi.

Sam Worthington, který v sérii Avatar hraje postavu Jacka Sullyho, již četl scénář k druhému dílu a odhalil, že pokračování bude o rodině.

Americké stránce We Got This Covered řekl, že natáčení, které bylo v minulosti odloženo, začne letos v létě a bude se pracovat na více dílech najednou. Režisér James Cameron dle Worthingtona potřeboval čas, aby doladil scénáře, neboť psal rovnou tři pokračování.

"Četl jsem všechny scénáře a jsou skvělé. Bude tam Jack o osm let později a bude mít rodinu," přiblížil herec. "Tenhle film bude něco, co jste ještě nikdy neviděli. Svět je ještě rozsáhlejší než v jedničce, ale v podstatě to je film o rodině."

První díl skončil tím, že Jack nastálo přesunul své vědomí do těla avatara. Přidal se tak k bytostem Na'vi a žije s nimi, připomíná server CinemaBlend.

Jednička při rozpočtu 237 milionů dolarů celosvětově utržila téměř 2,8 miliardy dolarů. Film se tak stal nejvýdělečnějším snímkem v historii.

Druhý díl Avatara by měl dorazit do kin v prosinci 2018. Poté budou následovat postupně další tři díly.

autor: mad